美国促外企继续削减与委内瑞拉石油交易 否则恐被制裁

三名熟知内情的消息人士表示，美国已要求全球石油贸易公司与炼厂进一步减少与委内瑞拉的交易，否则它们自己可能面临制裁，即使这些交易不在美国已公布制裁措施的禁止范围内。





美方试图将委内瑞拉现任总统马杜罗 (Nicolas Maduro) 赶下台、扶持反对派领袖瓜伊多的努力陷入停顿。上述举措进一步证明了美国有多依赖非美国企业来达成其外交政策目标。





美国今年稍早对委内瑞拉石油行业实施新制裁，但一些企业继续向该国供应来自印度、俄罗斯与欧洲的燃料。





华府尤其亟欲切断用来稀释委内瑞拉重质原油的汽油或精炼油品的供应，让委内瑞拉无法生产适合出口的原油。消息人士表示，航煤与柴油将因人道因素获得豁免。

美国财政部海外资产控制办公室 (OFAC)2 月初曾宣布一项禁令，将于 4 月后禁止通过美国金融系统进行与委内瑞拉的石油交易。





但就在本周，美国国务院通知外国企业制裁范围更大。





消息人士表示，国务院明确了任何形式的石油贸易，无论直接还是间接，或者是易货，都将被认为是违反了制裁规定。





OFAC 未立即回复置评请求。





一位国务院发言人表示， “ 我们继续与能源企业接洽让他们了解与委内瑞拉国家石油公司 (PDVSA) 做生意可能面临的风险。 ”





“ 这就是美国近期的做法。他们有成文的规定，并且通知你还有不成文的规定希望你去遵守， ” 一位消息人士说道。





华府更为频繁地使用其石油大棒。本月美国国务卿蓬佩奥 (Mike Pompeo) 罕见地出席了在休斯敦举行的一个石油行业活动，并提出了一项与能源企业合作孤立伊朗和委内瑞拉的愿景。





Refinitiv Eikon

和

PDVSA

的数据显示，制裁的第一个月委内瑞拉石油和燃料出口降至

92

万桶

/

日，此前的三个月则为逾

150

万桶

/

日。

(

路透社

)

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