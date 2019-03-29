加拿大对中国的油菜籽进口禁令态度更强硬 要求提供证据

针对中国对加拿大油菜籽的进口禁令，加拿大周四的态度明显更加强硬，称中国没有提供科学证据来证明其禁令的合理性，并损害了自身声誉。





中国以发现有害生物为由，扩大了对加拿大油菜籽进口的禁令，把来自 Viterra Inc 的油菜籽也包括在内。









据加拿大油菜理事会的数据，中国从加拿大进口的油菜籽、菜籽油和菜籽粕占加拿大出口量的 40% 左右，加拿大每年向中国出口的油菜籽价值约 27 亿加元 (20 亿美元 ) 。





加拿大反对党保守党称，总理特鲁多没有做出足够努力帮助油菜籽农户，并且搞砸了与中国的关系。民意调查显示，保守党可能在 10 月份的大选中胜出。





“ 中国采取的限制性举措据称有科学依据，我们已要求提供证据， ” 加拿大公共安全部长古德尔在一则声明中称。





“ 到目前为止， ( 中国方面 ) 没有提供任何证据。我们将继续尽我们所能地在这一关键时刻敦促他们， ” 古德尔说。古德尔来自加拿大西部萨斯喀彻温省，该省是油菜籽的主要产区。





特鲁多周三称，他对该禁令感到担忧，正在考虑派遣代表团前往中国。特鲁多周二会见了理查森国际的高管。





古德尔措辞严厉地称， “ 无视科学和违反良好商业和贸易惯例的措施，会损害所有贸易国家力图维护的声誉。 ”





未立即联系到中国驻加拿大大使馆就此置评。





加拿大食品检验官员说，他们没有发现出口的油菜籽存在任何问题。





“ 我们将从科学、战略和外交角度以适当的级别和力度进行干预，以产生可能的最大影响， ” 古德尔说。





保守党议员周四致信加拿大众议院农业委员会，要求周五召开紧急会议。





“

我们担心，如果这个问题得不到迅速解决，农民将因总理对加中关系处理不当而遭受重大损失，

”

保守党议员在信中说。

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路透社

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