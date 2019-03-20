印度12岁女孩遭性侵杀害 凶手是三个哥哥和叔叔

据《印度斯坦时报》19日报道，印度一名12岁女孩遭到性侵并被残忍杀害。当地警方调查后发现，该案罪魁祸首是女孩的三个哥哥和叔婶。
报道称，警方13日接到报案，一名12岁女孩在家附近失踪。次日，警方在附近的农田里发现了女孩的尸体，死状凄惨。
警方随即展开调查，最终将犯罪嫌疑人锁定在女孩的叔叔和她的三个哥哥身上。
《印度斯坦时报》称，在进一步追查后，警方发现，事发当天，女孩的大哥没有让她去学校，而是将她带到了其叔叔的住处，另外两个哥哥之后也来到了叔叔家。随后，女孩遭到三个哥哥和叔叔的轮流性侵。
警方称，女孩被性侵后曾称要报警，但她的哥哥和叔叔担心事情暴露，就勒死了女孩，并用镰刀将其头颅砍下。闻讯而来的婶婶不仅没有制止，更是帮助他们制造伪证，以掩埋罪行。
案件真相水落石出后，女孩的父亲痛苦地说，“我仍然不能相信我的儿子和兄弟能做出这样的事情。那天我出去了，回来后才知道我女儿失踪了。我用邻居的电话报了警。（这期间），我的三个儿子和兄弟一直在我身边，他们什么都没说”。
目前，警方已经逮捕了女孩的叔婶及两名兄长，他们已经承认了这一罪行。另一名涉案兄长仍在逃，警方正在全力追捕。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost