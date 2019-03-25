今年的1月和2月都有报道指出，由于气候变迁、病虫害威胁和滥砍山林的结果，五分三的野生种咖啡豆恐怕会面临灭绝的危机。
法新社的报道指出，英国皇家植物园（Kew Royal Botanic Gardens）的科学家用最新的电脑模型和实地研究预测了124个濒危咖啡豆品种，在地球持续暖化和生态环境遭到破坏的情况下是不是可以继续存活。结果显示，目前大约有75个咖啡豆品种有灭绝的危机，其中极度危险（Critically Endangered）的有13种，包括著名的阿拉比卡（Arabica）在内的40个品种列入濒危（Endangered）， 22种则是易危（Vulnerable），因此未来的咖啡供应会减少，价格自然会上扬。
全世界的消费者每天大概饮用超过20亿杯咖啡，咖啡生产主要仰赖的咖啡豆品种只有两个，就是阿拉比卡和罗布斯塔（Robusta）。其中阿拉比卡最受消费者喜爱，是咖啡连锁店星巴克在全球采用的品种。阿拉比卡的最佳生长环境在摄氏15至24度，凉爽和干燥的气候最为适宜，如果太过寒冷，咖啡作物便会受到霜害；如果太过温暖，品质就会下降。咖啡农已经发觉，阿拉比卡的作物面积正受到气温的上升而改变，比如在花开季节时气温过于温暖，导致花朵频频掉落，咖啡豆的产量因而下降。
咖啡豆濒危
阿拉比卡咖啡在全球的销量占了六成，但主要产区只在埃塞俄比亚（Ethiopia）和南苏丹共和国（Republic of South Sudan）。要说到咖啡的起源，不能不提到有「咖啡摇篮」之称的博马高原（Boma Plateau），而博马高原就是从南苏丹的东部边境高高耸起，一直蔓延至与其接壤的埃塞俄比亚。全球的野生种咖啡豆就只有这里。
有浓烈口感和强烈酸味的罗布斯塔咖啡豆，原产地是刚果民主共和国（Democratic Republic of the Congo），占全球产量的30%。罗布斯塔这个字含有坚韧的意思，生长在刚果的咖啡树对病虫害的抵抗力特别强大，而且可以在不同的土壤中生长，甚至在高温地区里也能够种植，不但栽培容易，而且生长速度极快，因而价格低廉，所以多数作为即溶咖啡的原料。如今有农民让罗布斯塔和阿拉卡比两个品种交配，种出了味道与香气都更胜一筹的阿拉布斯塔（Arabusta）品种。
有人天天喝咖啡，对于咖啡是种怎么样的植物了解有多少？南韩的辛基旭写了一本书，名为《咖啡职人究极技法图典──烘豆、手冲、萃取know-how的超实务解析》（城市文化有限公司麦浩斯出版），中译者高毓婷，在「了解咖啡的品种」这一章节里，译文说：「咖啡是茜草科（Rubiaceae）咖啡属（Coffea）的植物，茜草科的植物（如栀子花等）中包含有治疗效果的药性，因此从以前开始便经常被作为药用。常被作为疟疾治疗剂使用的奎宁（Quinine，俗称金鸡纳霜）也是从茜草科植物中所提取出来的。咖啡一开始也是被当成药材来使用……」
确实，在咖啡的起源说里便有一个说法，是在阿拉比卡咖啡原产地的埃塞俄比亚，有个牧羊人看到羊吃了树上掉下的红色果实之后，会变得亢奋而蹦蹦跳跳。牧羊人把看到的情况告诉当地的修士，修士去取回来吃了之后竟然精神振奋，可以通宵达旦祈祷也不觉疲惫。之所以有这样的效果，其实是来自咖啡果内含的咖啡因。咖啡因是一种中枢神经兴奋剂，能够暂时把睡意驱走，提振精神。
环保制衣纱
咖啡还有一种功能，可能很多人都不知道，因为多数人喝咖啡，不是到咖啡馆就是用餐时点一杯餐后咖啡，很少人会自己买咖啡豆回家烘焙和磨碎，或用机器或用滤纸来蒸馏与冲泡。因此，多数人都不知道有咖啡渣这回事。也许有些与健康作对的吸烟人士，会在餐馆门外或咖啡馆门外看过有用咖啡渣作为弄熄烟蒂的材料，但未必知道那就是咖啡渣。不过，如今讲的咖啡渣用途当然不是这个，而是当咖啡渣遇上做衣服的纱线时，会发生怎样的化学作用。
台湾兴采实业公司的总经理夫人，据说有一天在星巴克享受咖啡时，忽发奇想，认为竹碳加入纱线里做出竹碳纤维纱，咖啡如果加进纱线中会怎样？于是公司经过几年的研发，终于发明全球专利的S.Cafe咖啡纱。这项发明，不但环保──因为是用回收自丢弃的咖啡渣──而且更具备快干、除臭和防紫外线的功能。
在全球即将面对咖啡豆减产的压力下，咖啡的价格上涨看来不能避免，但这是无可奈何的事，消费者选择的，依然是叹杯咖啡罢了。（信报）
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