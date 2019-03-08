王毅:南海行为准则将有力维护航行安全自由

中国国务委员兼外交部长王毅表示，近年来南海局势经过了一个由乱向好的过程。事实证明，直接当事国通过谈判解决具体争议、中国和东盟国家共同维护地区稳定这一双轨思路是解决南海问题的正道。
他指出，当前，「南海行为准则」的磋商进程不断加快，路线图已经非常明确。中方主动提出，三年之内，也就是在2021年之前达成准则的目标，展现了诚意和担当。愈来愈多的东盟国家开始支持和同意中方加快磋商的建议。「准则」是《南海各方行为宣言》的升级版，将会更好适应这个地区的需求，更有效规范各方的行为，更有力维护南海的航行安全和自由，为中国和东盟各国之间增进互信、管控分歧、促进合作、维护稳定发挥应有作用。
王毅称，中国将同东盟国家一道，保持定力、排除干扰，在协商一致基础上不断加快推进磋商进程。当然，任何谈判在过程当中都是不会对外公布的，这是一个惯例，但会保持必要的透明度，适时地对外公布谈判进展情况。
王毅又指，南海局势事关地区稳定，「准则」磋商受到外界关注也是很正常的。中方欢迎善意的建议，但反对别有用心的炒作和干涉。南海和平稳定的钥匙应该掌握在地区国家自己手中，「南海行为准则」应当由地区国家共同制定、共同遵守，并共同承担责任。（信报）
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost