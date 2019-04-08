二战债务尚未解决？波兰要向德索要9000亿美元赔款

30 年前的债务还没有解决？波兰又要向德国索赔 9000 亿美元。波兰色姆（国会下议院）议员、参与赔偿金评估的国会小组成员雅努什 • 舍夫恰克称，波兰打算要求德国支付至少 9000 亿美元的二战损失赔款。





据俄新社 4 月 7 日报道，舍夫恰克 3 日接受波兰杂志《 WPolityce 》采访，在评论国会小组工作时，他表示， “ 到目前为止，德国还没有对波兰偿还第二次世界大战中的债务，这里指的是一笔至少 9000 亿美元金额的债务。当涉及到对波兰政府的攻击时，它（国会小组）应该保持得极为克制 ” 。





报道称，舍夫恰克在采访中谈到，在过去 30 年里，德国在战争损失赔款问题上无视波兰政府是一种 “ 耻辱 ” 。

“ 德国人应该准备好体面的资金款项，以支付赔款。 ” 舍夫恰克说道。

报道称，波兰总统安德烈 • 杜达此前也表示，第二次世界大战期间德国赔偿波兰损失的问题仍未解决。德国政府曾多次表示，他们不打算赔款给波兰。德国政府认为，他们已经支付了相当大数额的赔偿金，而且没有理由怀疑波兰在 1953 年放弃战后赔偿的做法。

据报道，去年（ 2018 年） 10 月，波兰外交部长维托尔德 • 瓦斯钦科斯基表示，德国应该考虑向波兰支付 10000 亿美元二战赔款。他认为，波兰需要和德国严肃商量， “ 解决 1939 年德国入侵及战后未解决事宜造成的两国关系问题 ” 。波兰前总理、执政党法律与正义党现任党魁雅罗斯瓦夫 • 卡钦斯基此前也表示，波兰是第一个遭受纳粹德国入侵的国家，也是第一个进行反法西斯抵抗的国家，在战争中遭受了巨大的损失。

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