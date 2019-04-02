安倍：日本新年号“令和”选定过程应保密30年

据 “ 中央社 ” 报道，当地时间 1 日，日本政府公布 5 月 1 日起使用的新年号 “ 令和 ” 。首相安倍晋三在媒体上表示，有关新年号选定过程的文书何时公开，他认为基本上要等 30 年。

安倍表示，记载新年号 “ 令和 ” 选定过程等的行政文书的公开时间，基本上考虑需保密 30 年。因为思考出这个新年号的人士是德高望重的人，所以有必要等 30 年后才能公布。

安倍透露，他首度看到 “ 令和 ” 一词是 3 月的事。内阁官房长官菅义伟委托几位学者研拟新年号，经过整理后，向安倍做报告。

安倍表示， 3 月他看到几个方案当中有 “ 令和 ” ，在听取说明后，觉得令和一词听起来富新鲜感。





有关新年号首度取自于日本的古籍万叶集，而非取自于中国古籍一事，安倍表示，由各界专家学者所组成的 “ 有关年号的恳谈会 ” 成员以及大部分的内阁阁员都希望能从日本的古籍选出新年号。

日媒报道称，专家猜测提议新年号 “ 令和 ” 的可能是 2013 年获赠文化勋章的万叶学者、 89 岁的中西进，他目前是日本文化研究中心的名誉教授。

中西于 1970 年因万叶史的研究获赠日本学士院赏，精通日本古籍，也熟悉汉籍，著作有《万叶集的比较文学研究》、《日本文学与汉诗》等。

报道指出， 2018 年 10 月采访中西时，中西避谈是否受到日本政府委托研拟新年号。 3 月上旬，中西再被问到此事时说： “ 与我无关。 ”

有相关人士表示，受到政府委托研拟新年号的可能还有现年 86 岁的中国古典文学专家、二松学舍大学前校长石川忠久、 92 岁的中国古代史专家、前学习院大学校长小仓芳彦。

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