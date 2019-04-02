    • 2019年4月2日

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    安倍：日本新年号“令和”选定过程应保密30年

    星期二, 四月 02, 2019

    中央社报道，当地时间1日，日本政府公布51日起使用的新年号令和。首相安倍晋三在媒体上表示，有关新年号选定过程的文书何时公开，他认为基本上要等30年。
    　　
    安倍表示，记载新年号令和选定过程等的行政文书的公开时间，基本上考虑需保密30年。因为思考出这个新年号的人士是德高望重的人，所以有必要等30年后才能公布。
    　　
    安倍透露，他首度看到令和一词是3月的事。内阁官房长官菅义伟委托几位学者研拟新年号，经过整理后，向安倍做报告。
    　　
    安倍表示，3月他看到几个方案当中有令和，在听取说明后，觉得令和一词听起来富新鲜感。

    有关新年号首度取自于日本的古籍万叶集，而非取自于中国古籍一事，安倍表示，由各界专家学者所组成的有关年号的恳谈会成员以及大部分的内阁阁员都希望能从日本的古籍选出新年号。
    　　
    日媒报道称，专家猜测提议新年号令和的可能是2013年获赠文化勋章的万叶学者、89岁的中西进，他目前是日本文化研究中心的名誉教授。
    　　
    中西于1970年因万叶史的研究获赠日本学士院赏，精通日本古籍，也熟悉汉籍，著作有《万叶集的比较文学研究》、《日本文学与汉诗》等。
    　　
    报道指出，201810月采访中西时，中西避谈是否受到日本政府委托研拟新年号。3月上旬，中西再被问到此事时说：与我无关。

    　　
    有相关人士表示，受到政府委托研拟新年号的可能还有现年86岁的中国古典文学专家、二松学舍大学前校长石川忠久、92岁的中国古代史专家、前学习院大学校长小仓芳彦。
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