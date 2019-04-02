安倍：日本新年号“令和”选定过程应保密30年

据“中央社”报道，当地时间1日，日本政府公布5月1日起使用的新年号“令和”。首相安倍晋三在媒体上表示，有关新年号选定过程的文书何时公开，他认为基本上要等30年。
安倍表示，记载新年号“令和”选定过程等的行政文书的公开时间，基本上考虑需保密30年。因为思考出这个新年号的人士是德高望重的人，所以有必要等30年后才能公布。
安倍透露，他首度看到“令和”一词是3月的事。内阁官房长官菅义伟委托几位学者研拟新年号，经过整理后，向安倍做报告。
安倍表示，3月他看到几个方案当中有“令和”，在听取说明后，觉得令和一词听起来富新鲜感。
有关新年号首度取自于日本的古籍万叶集，而非取自于中国古籍一事，安倍表示，由各界专家学者所组成的“有关年号的恳谈会”成员以及大部分的内阁阁员都希望能从日本的古籍选出新年号。
日媒报道称，专家猜测提议新年号“令和”的可能是2013年获赠文化勋章的万叶学者、89岁的中西进，他目前是日本文化研究中心的名誉教授。
中西于1970年因万叶史的研究获赠日本学士院赏，精通日本古籍，也熟悉汉籍，著作有《万叶集的比较文学研究》、《日本文学与汉诗》等。
报道指出，2018年10月采访中西时，中西避谈是否受到日本政府委托研拟新年号。3月上旬，中西再被问到此事时说：“与我无关。”
有相关人士表示，受到政府委托研拟新年号的可能还有现年86岁的中国古典文学专家、二松学舍大学前校长石川忠久、92岁的中国古代史专家、前学习院大学校长小仓芳彦。_____________
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