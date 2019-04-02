波音将在“未来几周内”提交737机型软件升级方案

BA.N) “ 未来几周内 ” 就遭到禁飞的 737 MAX 机型提交一份软件升级方案，先前该公司原本说会在上周前完成必要的修正以争取政府批准。 波音计划未来几周内就遭到禁飞的机型提交一份软件升级方案，先前该公司原本说会在上周前完成必要的修正以争取政府批准。





波音周一证实了美国联邦航空管理局 (FAA) 发出的一份声明，确认提交软件升级将晚于先前宣布的时间。





“ 我们正在努力证明我们已找出并且适当处理的所有认证要求，未来几周内一旦完成将会提交 FAA 审核， ” 波音声明称。 “ 我们将以全面和系统性的做法进行软件升级的开发与测试，以便确保我们有足够时间把它做对。 ”





周一稍早， FAA 发言人 Greg Martin 说 “ 当前对 737 MAX 飞行控制系统进行审查后，波音需要更多时间进行额外工作，以确保找出并处理所有相关问题。 ”





FAA 代理局长 Dan Elwell 上周说，该机构在对事实和技术数据的分析表明适合复飞之前，不会解除禁飞令。





波音表示，防失速系统将仅会在感测到问题时迫使机头下压一次，给予飞机驾驶员更大的操控权。据信该机型至少在印尼的坠机事故原因就是防失速系统多次迫使机头朝下所致。 ( 路透社 )

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