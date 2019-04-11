    • 2019年4月11日

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    美国商务部将37家中国企业和学校列入危险的“未经核实”清单

    星期四, 四月 11, 2019 ,

    根据美国联邦政府的一份公告，美国商务部周三表示，将37家中国企业和学校列入美国企业应谨慎对待的未经核实实体的危险名单。

    这份名单将于周四生效，其中还包括香港的六家机构、阿联酋的四家、马来西亚的两家和印尼的一家。

    名单上的一家公司是爱信（南通）汽车技术中心有限公司，它是一家日本汽车零部件制造商的中国子公司。另一家是北京八亿时空液晶材料科技有限公司，该公司已经获得了高端屏幕技术的专利。

    其他几家被列入清单的公司专注于精密光学、电子、机床或航空。

    美国商务部负责出口管理的前助理部长Kevin Wolf表示，上清单意味着美国公司将谨慎对待这些机构。

    被放在一个未经证实实体清单上，意味着美国供应商向清单上未经证实的公司和学校供货，将无法再使用许可例外，Wolf指出。他现任职于律所Akin Gump

    尽管这不是禁运，但因为麻烦，有时供应商会把它当作禁运。它的实际效果大于法律效果。

    如果该机构拒绝回答有关如何使用美国商品的问题，美国商务部将把这些实体列入未经核实的名单。

    上榜的学校包括长春应用化学研究所，该研究所的网站称，它专门从事物理和化学研究，旨在促进国防和经济发展，以及培养研究生。

    其他上榜的学校包括广州的广东工业大学、中国人民大学、上海同济大学以及位于西安的两所学校。


    该名单还将五家俄罗斯公司、三家中国实体和一家芬兰公司从名单中删除。(路透社
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