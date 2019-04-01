俄女富豪德国坠机身亡 警方救援途中出车祸致2死

俄罗斯西伯利亚航空公司（ S7 航空公司）新闻机构称，上周日（ 3 月 31 日）该公司一名大股东兼董事会主席、身家达 6 亿美元（约 40 亿人民币）的俄罗斯女富豪纳塔利娅 · 菲列娃（ Natalia Fileva ），乘坐的小型飞机在离开法国后于德国法兰克福坠毁。机上 3 人，包括菲列娃与其父亲，以及飞行员当场死亡。

综合塔斯新闻、俄罗斯卫星通讯社及 BBC 报道， S7 航空公司确认，当地时间 3 月 31 日下午， 55 岁的 S7 航空公司股东纳塔利娅 · 菲列娃乘坐的 Epic-LT 单引擎螺旋桨小型飞机，在德国法兰克福埃格尔斯巴赫机场降落时发生坠毁，机上 3 人当场遇难。到目前为止，这场悲剧的其他具体情况尚不清楚。





由现场照片可见，这架小型飞机已被烧成一堆焦黑废铁，并不断冒出灰烟。消防员及救护人员已封锁现场并处理残骸。据悉，菲列娃此行原定和父亲前往德国接受治疗。

更加不幸的是，飞机坠毁后，一辆前往事故现场的警车在机场附近与另一辆车相撞，造成两人死亡。 BBC 援引德新社报道，警车里的三名警察伤势严重。

事发后，据 S7 公司称俄罗斯航空当局将与一个国际委员会一起调查这起事故： “ 对该事件的调查，将由一个国际委员会以规定的方式进行，俄罗斯航空当局会参与调查。 ”

纳塔利娅 · 菲列娃出生于新西伯利亚。她和丈夫弗拉季斯拉夫共同拥有 S7 集团。该集团包括俄罗斯联邦最大的私营航空公司 S7 Airlines 及其负责国内运输的子公司 Globus 。

此前，德国《图片报》曾误报死者为菲列娃的丈夫、

S7

航空公司总经理弗拉季斯拉夫

·

菲列夫。后有消息人士澄清：

“

遇难的是纳塔利娅

·

菲列娃和她的父亲，而不是菲列夫。他们当时正前往德国接受治疗。

”

Twitter

sgnypost





