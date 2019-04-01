俄女富豪德国坠机身亡 警方救援途中出车祸致2死

俄罗斯西伯利亚航空公司（S7航空公司）新闻机构称，上周日（3月31日）该公司一名大股东兼董事会主席、身家达6亿美元（约40亿人民币）的俄罗斯女富豪纳塔利娅·菲列娃（Natalia Fileva），乘坐的小型飞机在离开法国后于德国法兰克福坠毁。机上3人，包括菲列娃与其父亲，以及飞行员当场死亡。
综合塔斯新闻、俄罗斯卫星通讯社及BBC报道，S7航空公司确认，当地时间3月31日下午，55岁的S7航空公司股东纳塔利娅·菲列娃乘坐的Epic-LT单引擎螺旋桨小型飞机，在德国法兰克福埃格尔斯巴赫机场降落时发生坠毁，机上3人当场遇难。到目前为止，这场悲剧的其他具体情况尚不清楚。
由现场照片可见，这架小型飞机已被烧成一堆焦黑废铁，并不断冒出灰烟。消防员及救护人员已封锁现场并处理残骸。据悉，菲列娃此行原定和父亲前往德国接受治疗。
更加不幸的是，飞机坠毁后，一辆前往事故现场的警车在机场附近与另一辆车相撞，造成两人死亡。BBC援引德新社报道，警车里的三名警察伤势严重。
事发后，据S7公司称俄罗斯航空当局将与一个国际委员会一起调查这起事故：“对该事件的调查，将由一个国际委员会以规定的方式进行，俄罗斯航空当局会参与调查。”
纳塔利娅·菲列娃出生于新西伯利亚。她和丈夫弗拉季斯拉夫共同拥有S7集团。该集团包括俄罗斯联邦最大的私营航空公司S7 Airlines及其负责国内运输的子公司Globus。
此前，德国《图片报》曾误报死者为菲列娃的丈夫、S7航空公司总经理弗拉季斯拉夫·菲列夫。后有消息人士澄清：“遇难的是纳塔利娅·菲列娃和她的父亲，而不是菲列夫。他们当时正前往德国接受治疗。”
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