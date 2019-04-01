阿盟峰会聚焦戈兰高地:美国单方面的做法不可接受

第 30 届阿拉伯国家联盟（阿盟）首脑会议 3 月 31 日在突尼斯首都突尼斯城举行。因美国总统特朗普日前宣布承认以色列拥有戈兰高地主权，这一问题和巴勒斯坦问题成为本次峰会的焦点。





作为上届阿盟峰会主席国的国家元首，沙特国王萨勒曼在峰会上第一个发言。他表示巴勒斯坦问题是阿拉伯事务的 “ 中心问题 ” ，强调沙特 “ 断然拒绝损害叙利亚利益的有关戈兰高地举措 ” 。突尼斯总统埃塞卜西也表示，戈兰高地是被以色列占领的叙利亚和阿拉伯领土，突尼斯拒绝任何有关造成既成事实的做法。阿盟秘书长阿布 · 盖特称，美国有关戈兰高地的做法，违背了所有的国际法和国际惯例，是阿拉伯国家所不能接受的。随后，科威特、约旦、埃及、巴勒斯坦国等国首脑也在讲话中不约而同地强调，戈兰高地是被占领土，根据联合国安理会的相关决议，其主权毫无疑问归阿拉伯人所有，美国单方面试图造成既成事实的做法不可接受，同时，他们还指出巴勒斯坦问题 “ 作为阿拉伯国家首要问题的重要性和解决的迫切性 ” 。

阿联酋《海湾新闻报》撰文指出，本次阿盟峰会堪称

“

有关戈兰高地和巴勒斯坦问题的峰会

”

。突尼斯文化部官员哈立德在接受《环球时报》记者采访时说：

“

本次阿盟峰会讨论的议题广泛，但最关键、最重要的，还是戈兰高地问题和巴勒斯坦问题，而且与会的各国首脑在这两个问题上立场一致，基本达成共识

”

。参加本次峰会报道的中东通讯社高级记者穆娜称，这是十分难得的，因为阿拉伯领导人在不少问题上都态度迥异，而在戈兰高地和巴勒斯坦这一新一旧两个问题上彰显一致对外的立场，令人赞赏。

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