雪佛龙以330亿美元收购Anadarko 将成全球第二大上市油企

雪佛龙(Chevron)周五加倍押注不断增加的美国石油和天然气产出，称该公司将以总值330亿美元的现金和股票收购页岩油生产商Anadarko Petroleum (APC.N)，这将使雪佛龙成为全球第二大原油生产商。
合并后公司估计每日产量将达390万桶油当量，在上市公司中仅次于埃克森美孚 (Exxon Mobil)(XOM.N)，从原本的老四位置跳升两名。雪佛龙将因此笔收购，增强其在美国能源业两大不断破产量纪录的领域中的实力，也就是德州西部和新墨西哥州二叠纪盆地页岩油及液化天然气(LNG)。二叠纪盆地的页岩油和LNG已经使美国跻身能源出口大国之列。
“雪佛龙如今加入了超大型业者的行列，三强鼎立局面转变为四强争霸，”伍德麦肯兹(Wood Mackenzie)资深分析师Roy Martin表示。“这起收购使得竞争局面趋向极端发展。埃克森美孚、雪佛龙、壳牌及BP如今自成一个竞争集团。”
根据伍德麦肯兹数据，合并后的新公司今年在美国的产量将超过160万桶油当量/日，全球产量则达390万桶油当量/日。
雪佛龙股价周五重挫4.9%至119.76美元，Anadarko股价飙涨32%，反映出收购价比其周四收盘价溢价39%。在收购交易之前，雪佛龙股价过去两年上涨25%，Anadarko挫跌23%，这段时间里美国原油价格上涨20%。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost