雪佛龙以330亿美元收购Anadarko 将成全球第二大上市油企





(Chevron) 周五加倍押注不断增加的美国石油和天然气产出，称该公司将以总值 330 亿美元的现金和股票收购页岩油生产商 Anadarko Petroleum ( APC.N 雪佛龙周五加倍押注不断增加的美国石油和天然气产出，称该公司将以总值亿美元的现金和股票收购页岩油生产商，这将使雪佛龙成为全球第二大原油生产商。









“ 雪佛龙如今加入了超大型业者的行列，三强鼎立局面转变为四强争霸， ” 伍德麦肯兹 (Wood Mackenzie) 资深分析师 Roy Martin 表示。 “ 这起收购使得竞争局面趋向极端发展。埃克森美孚、雪佛龙、壳牌及 BP 如今自成一个竞争集团。 ”





根据伍德麦肯兹数据，合并后的新公司今年在美国的产量将超过 160 万桶油当量 / 日，全球产量则达 390 万桶油当量 / 日。





雪佛龙股价周五重挫 4.9% 至 119.76 美元， Anadarko 股价飙涨 32% ，反映出收购价比其周四收盘价溢价 39% 。在收购交易之前，雪佛龙股价过去两年上涨 25% ， Anadarko 挫跌 23% ，这段时间里美国原油价格上涨 20% 。





这起交易是皇家荷兰

/

壳牌石油集团

在

2016

年收购

BG Group

以来，石油行业最大规模的交易，也引发外界揣测其他页岩油生产商可能进行类似交易。

(

路透社

)

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