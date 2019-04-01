特朗普拟制裁与委内瑞拉做生意的他国企业

美国国家安全顾问博顿(John Bolton)周五对路透电视表示，美国总统特朗普正考虑对与委内瑞拉做生意的其他国家企业实施制裁，以切断委内瑞拉总统马杜罗的资金来源。





“我们正在朝这个方向行动，”博顿在被问到特朗普是否会考虑所谓“二级制裁(secondary sanctions)”时称。





“我们甚至在考虑能够采取的一系列额外步骤，”博顿接受访问时称。





美国和其他大多数西方国家都支持委内瑞拉反对派领导人瓜伊多，他在1月根据宪法自行宣布成为临时总统，称马杜罗在2018年的成功连任非法。





OPEC成员国委内瑞拉的出口收入中有90%来自石油。美国1月对委内瑞拉国家石油公司(PDVSA)[PDVSA.UL]实施制裁，禁止美国企业与其进行交易，除非收入进入瓜伊多可用的一只基金。





特朗普的委内瑞拉特使Elliott Abrams周五稍早表示，特朗普政府尚未对与PDVSA进行生意往来的其他国家企业实施制裁，但美国官员一直在与全球石油贸易公司和政府进行“对话”，以说服他们缩减与马杜罗政府的交易。





得到俄罗斯和中国支持的马杜罗表示，瓜伊多是美国的傀儡。马杜罗保留着对政府职能的控制，也得到国内军方的效忠。





博顿表示，他并不担心推翻马杜罗的努力在失去动力。





“我可以告诉你的是，表象之下暗流涌动。反对派正在与马杜罗政府内部许多海军上将和其他支持者保持着沟通，”博顿称。





“这是一场反对独裁政府的斗争，显然需要一些时间，”他说。(路透社)

Twitter

sgnypost





