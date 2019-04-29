日本住宅空置率创新高

日本内务和通讯部发表的最新调查结果显示，截至 2018 年 10 月 1 日，日本空置房屋数量达到 846 万间的历史高位，较 5 年前的调查增加约 26 万间，占房屋总数的比例也上升至 13.6% ，较 5 年前增加 0.1 个百分点。





从总体来看，虽然日本房屋总数、空置房屋数量及空置房屋增长率均开始下滑，但是上升趋势继续。





在 2018 年的统计中，日本全国总住宅数目 6242 万户，与 2013 年相比增加 179 万户，增幅约 3% 。这项数据低于 2013 年统计中 5.3% 的增速 ( 相较 2008 年 ) 。自 1998 年起，日本住宅总量增加率从 9.5% 一直下滑，分别为 7.3% 、 6.9% 、 5.3% 和 3.0% 。





从具体城市来看，东京都新增大住宅数量最高，为 31 万间，此外神奈川县 15 万间，千叶县 14 万间，琦玉县 12 万间，大坂府有 9 万间等。东京都、神奈川县、千叶县及琦玉县这“ 1 都 3 县”的新增房屋数量占全国新增量约四成。





由于人口下降，在 2018 年的调查中，空置房屋数量继续增加。从 1998 年至今，空置率增速分别为 11.5% 、 12.2% 、 13.1% 、 13.5 和 13.6% ，





空置率较高的多为三四线及以下城市或农村地区，而空置率较低的多为一二线城市。当中，空置率最高的是山梨县，为 21.3% ，其次是和歌山县， 20.3% ，长野县为 19.5% ，德岛县为 19.4% ，高知县和鹿儿岛县为 18.9% 。





空置率最低的是埼玉县及冲绳县，为

10.2%

，其次是东京都的

10.6%

，神奈川县

10.7%

，爱知县

11.2%

。（信报）

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