    • 2019年4月29日

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    日本住宅空置率创新高

    星期一, 四月 29, 2019

    日本内务和通讯部发表的最新调查结果显示，截至2018101日，日本空置房屋数量达到846万间的历史高位，较5年前的调查增加约26万间，占房屋总数的比例也上升至13.6%，较5年前增加0.1个百分点。

    从总体来看，虽然日本房屋总数、空置房屋数量及空置房屋增长率均开始下滑，但是上升趋势继续。

    2018年的统计中，日本全国总住宅数目6242万户，与2013年相比增加179万户，增幅约3%。这项数据低于2013年统计中5.3%的增速(相较2008)。自1998年起，日本住宅总量增加率从9.5%一直下滑，分别为7.3%6.9%5.3%3.0%

    从具体城市来看，东京都新增大住宅数量最高，为31万间，此外神奈川县15万间，千叶县14万间，琦玉县12万间，大坂府有9万间等。东京都、神奈川县、千叶县及琦玉县这“13县”的新增房屋数量占全国新增量约四成。

    由于人口下降，在2018年的调查中，空置房屋数量继续增加。从1998年至今，空置率增速分别为11.5%12.2%13.1%13.513.6%

    空置率较高的多为三四线及以下城市或农村地区，而空置率较低的多为一二线城市。当中，空置率最高的是山梨县，为21.3%，其次是和歌山县，20.3%，长野县为19.5%，德岛县为19.4%，高知县和鹿儿岛县为18.9%

    空置率最低的是埼玉县及冲绳县，为10.2%，其次是东京都的10.6%，神奈川县10.7%，爱知县11.2%。（信报）

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