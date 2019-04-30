阿里巴巴将以2.5亿美元和解美国投资人集体诉讼





阿里巴巴被控证券欺诈，因其未披露在首次公开发行 (IPO) 两个月前，于 2014 年 7 月 16 日与中国国家市场监督管理总局 ( 原中国国家工商总局， SAIC) 举行的一次会议。





SAIC 在官网刊登了这次会议的会议记录，即题为 “ 关于对阿里巴巴集团进行行政指导工作情况的白皮书 ” 的文章，称阿里巴巴网站上出售的很多商品存在假冒或商标侵权问题。此后，阿里巴巴在美国上市的美国存托股份 (ADS) 在 2015 年 1 月 28-29 日期间大跌 12.8% 。





该白皮书还表示， SAIC 推迟公布其发现的问题，因此阿里巴巴 IPO 不会受到影响。





周一提出的这项集体诉讼和解提议涵盖白皮书公布前四个半月内持有阿里巴巴 ADS 和 ADS 期权的投资者。这份白皮书后来被撤回。





这份协议亦解决了针对阿里巴巴高管的诉讼，其中包括公司创始人暨公司董事局主席马云。协议还有待法庭批准。





阿里巴巴否认有不当行为。公司高管以及董事称，这份和解提议结束了针对公司所有悬而未决的证券诉讼。





原告方律师在法律文件中称这项协定 “ 本身是公平、合理且适宜的 ” ，并提到证明阿里巴巴发布虚假声明和蓄意欺诈可能存在的困难。





文件显示，原告律师可能寻求最高相当于和解金额

25%

的律师费。他们没有回应进一步置评的要求。

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路透社

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