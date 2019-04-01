处死同性恋遭西方抨击 文莱：有权在国内推行法治

通奸石刑、盗窃剁手 —— 东南亚国家文莱 4 月 3 日起将全面实施严厉的伊斯兰刑律，强奸、通奸和同性恋性行为的肇事者或被处以极刑，轰动国际舆论。其实，文莱早在 2014 年就已成为亚洲第一个奉行 “ 教法治国 ” 的国家，又在去年突然加大了治理范围与力度。虽然这些举措引发了西方世界的广泛诟病与抵制，但文莱当局认为它们符合多数国民的利益，是对国家信仰和社会生活的一种保护。

美国有线电视新闻网（ CNN ） 3 月 31 日报道称，当地时间 30 日，文莱总理办公室方面发表声明，称最新付诸实施的律法一方面旨在制裁、威慑反伊斯兰教义的行为，另一方面也是为保护各民族与不同信仰人群的合法权益。根据最新刑律，几类特定罪行的肇事者将受到极其严格的惩罚：比如，盗窃犯将被剁手或刖足，强奸犯、通奸行为的肇事者或将面临死刑。包括 CNN 在内的多家媒体将这部法律直接称作 “ 反同性恋法 ” 。

文莱的最新举措引发多国政要和人权机构的广泛诟病。美国前副总统拜登在推特上表示，对通奸者和同性恋人士处以石刑是 “ 令人惊骇的不道德之举 ” ，任何一种文化或传统都不应容纳这种充满仇恨且不人道的行为。奥地利总理库尔茨力挺同性恋人群，称没有人应该为性取向和性别认同而被治罪，他呼吁文莱当局撤回针对同性性行为的严酷刑罚。英国国际发展部大臣莫当特痛斥文莱的举措 “ 野蛮 ” ，并代表英国政府捍卫 LGBT （同性恋、双性恋及跨性别人群）权益，称 “LGBT 的权益也是人权 ” 。 “ 大赦国际 ” 等人权组织也纷纷发声，要求文莱即刻终止这类残忍的惩戒措施，并对刑法条文进行修正。

据英国《独立报》称，其实早在 2014 年，文莱苏丹哈桑纳尔 · 博尔基亚就已经宣布国家将遵循严格的伊斯兰教法。当时该国政府将新法的推广与实施分为 “ 三步走 ” 、惩处力度由浅至深。比如，根据推行计划，新法在第一阶段会主抓未婚生育、宣扬异端、或未在规定时间例行祷告等行为，肇事者会面临监禁或罚款；第二阶段主要针对非法饮酒和盗窃等罪行，肇事者将面临鞭刑和断肢；最后一阶段则将通奸、鸡奸或侮辱先知穆罕默德等罪行纳入刑罚，肇事者最高可被判处死刑。在国际社会的重压之下， “ 三步走 ” 后两个阶段的推广近几年来其实异常艰难，国民甚至一度认为当局已经放弃。而在 2018 年年底，文莱当局悄然加速了实施进程：该国只在政府公报上宣布了二、三阶段开始进入全面实施，却并未将此事对媒体宣扬。





不过从文莱官方的立场不难看出，该国此次并没有 “ 知难而退 ” 的打算。文莱总理办公室的声明称： “ 文莱达鲁萨兰国是一个主权完全独立的伊斯兰国家，和其他独立国家一样，我国有权在本国推行法治。 ” 苏丹博尔基亚也表示，文莱压根也没指望他人接受或认可这些变革，他们只需要给予尊重， “ 就如同文莱尊重别国一样 ” 。

新加坡《海峡时报》

3

月

31

日称，文莱的最新举措虽然在西方世界招致广泛批判，但作为一个穆斯林人口大国，新律法在该国国内不乏拥趸。在该国的宗教保守派人士看来，伊斯兰律法能有效遏制很多

“

重大社会问题

”

。该报援引马来西亚著名伊斯兰教神职人员扎卡瑞亚的意见称：

“

在沙特阿拉伯，人们能随身携带大量现金钞票出行而无须顾虑，这是因为有律法在威慑不法分子：起歹念会被剁手。

”

近日，不少文莱人也在社交媒体上反驳境外的批评声音，称：

“

我国的事情不劳你们操心，管好你们本国的事情。

”

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