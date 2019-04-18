中国首次荣登亚太区跨境地产投资首选目的地

国际物业顾问--世邦魏理仕周四发表的调查指出，中国内地今年超越澳洲和日本，首次成为亚太区跨境地产投资的首选目的地，其中上海名列投资目标城市的榜首。
与此同时，该调查发现，80%的国内开发商表示将较前一年以同等甚至更高的积极程度出售资产，该数字在前次调查中为73%。在需求端方面，表示将维持甚至加大中国商业地产投资的机构投资者比例亦由81%略升至82%。
“中国经济持续中高速增长的韧性、中国资产在全球化配置中重要性的提升、国内投资者更为成熟，是推动海外资本加仓中国商业地产的重要原因。”世邦魏理仕中国区总裁李淩表示。
他并指，相对宽松的货币环境和充裕的可投资资产将使国内机构资本的房地产配置需求有所增加，相信2019年中国大宗商业地产交易将持续活跃。
今年首季，全国大宗商业地产交易总额超过530亿元人民币，其中外资占比约50%。
调查并发现，33%的中国投资者将经济震荡视为2019年房地产投资的最大威胁，该比例在2018年为30%。随着投资者对经济震荡的担忧情绪有所提升，他们投资大宗商业地产的动机更加着重于投资组合的分散风险和稳定现金流，而对资本增值的追逐更趋理性。
在风险趋避型的周期性配置上，写字楼因其良好的现金流且相对较低的运营难度，成为更多（36%）投资者配置的首选。此外，国内开发商高企的资产负债率以及始于2019年的到期债券高峰，令不动产债的投资机会受到更多投资者的关注。
世邦魏理仕表示，受国内资本出境管制和房地产被归为“敏感类”海外投资的影响，2018年中资海外房地产收购金额同比大幅下滑近80%至75亿美元；去年下半年，中资成为海外房地产的净卖出方，为历年来首次。锁定投资到期收益和缓解国内债务压力是中资积极出售海外项目的主要原因。
该行预期，今年中资海外房地产收购预计仍将受到政策制约，将以海外资金再投资和产业相关投资为主。调查显示，今年中资对欧美等成熟市场的投资意向进一步下滑；而受“一带一路”倡议推动，中资对亚洲国家和地区的投资意向持续上升，其中对越南、泰国等东南亚发展中国家的投资意向比例升至46%。（路透社）
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