美州长喊话郭台铭：“世界第八大奇迹”合同 重谈

富士康总裁郭台铭昨日刚刚宣布参与台湾2020“大选”后，其在美国威斯康辛工厂，也是特朗普口中的“世界第八大奇迹”，遭到该州州长质疑。
据《纽约时报》4月17日报道，民主党籍的威斯康辛州长怀疑富士康工厂现状，是否能兑现创造1.3万就业岗位的承诺，因此他表示，想就合同进行重新谈判。
当地时间周三（17日），威斯康辛州长托尼·埃弗斯（Tony Evers）在办公室接受记者采访，“我认为此时，他们（富士康）在削减整体规模，这（威斯康辛工厂）已经成为一个不切实际的期望。”
他进一步指出，“目前合同面临不复存在的情况，我们的目标是保护纳税人，维护环保标准，我相信我们需要审视合同，看看是否需要缩减规模。”
今年早些时候，富士康总裁助理胡国辉曾暗示，美国LCD面板厂计划可能收缩甚至搁置，他将其称之市场“新现状”。他还表示威斯康辛工厂将专注研发，而不是创造劳动密集型工厂。
胡国辉透露，将信守创造1.3万就业岗位的承诺，但富士康更希望在当地成立技术中心，从事研发、包装和组装业务，只有25%的员工将专注于制造业，如果计划落实，特朗普对“重振制造业”的期望将落空。
2月1日的鸿海集团年度大会上，富士康总裁郭台铭本人进一步放出“实锤”，称“针对近期美国威斯康星州的投资计划，正在做些改变，避开大量生产的项目，调整到往研究发展领域前进。”
当时特朗普紧急他口中“世界最伟大商人”郭台铭（Terry Gou），要求对方澄清建厂计划。郭台铭表示，仍打算建造面板工厂。
此前多次传出郭台铭参选消息，外界担心作为苹果最大代工厂，富士康是否会“群龙无首”。据路透社援引消息人士透露，16日苹果CEO库克致电郭台铭。
结果17日下午，郭台铭宣布，因“妈祖托梦”，自己决定“参加2020年台湾地区领导人选举”。
2017年7月，富士康宣布，4年内在威斯康辛州投资100亿美元，建造最先进LCD面板厂，最终在当地创造1.3万就业岗位。
为争取富士康，威斯康辛州当时给出15年内提供40亿美元免税和补贴优惠条件，有研究指出，该州甚至到2042年前，都无法从富士康项目中获得投资回报。
时任州长的共和党人斯科特·沃克（Scott Walker）起草了该项目，后来又由民主党州长托尼·埃弗斯接替。
托尼·埃弗斯是民主党人，于2019年1月上任威斯康辛州州长，埃弗斯上任后，一度批评富士康的威斯康辛项目。
富士康威斯康辛工厂是美国历史上最大的绿地投资项目，特朗普将之称为“世界第八大奇迹”，然而自2018年6月奠基以来，9个多月过去了，该工厂的建设几乎没有任何实质性进展。
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