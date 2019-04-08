    • 2019年4月8日

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    利比亚爆发首都争夺战 美方：政治解决是唯一途径

    星期一, 四月 08, 2019

    当地时间7日，在利比亚首都的黎波里上空，军机密集飞行。该国民族团结政府的军队与支持东部政权的武装组织国民军互相展开空中打击。自4国民军领导人哈夫塔尔突然宣称要在48小时拿下首都后，该国再次走到内战边缘。联合国当天呼吁紧急停火两小时，让平民和伤者撤离。美国政府7日对利比亚国民军领导人哈夫塔尔提出严厉警告，勒令其停止对利比亚首都的黎波里的入侵，并呼吁内战双方通过政治途径解决分歧。

    据彭博新闻社8日报道，美国国务卿蓬佩奥7日发表声明称，美国非常关心武装组织对利比亚国际公认首都的黎波里的威胁，武装组织正在威胁的黎波里市民的人身安全，破坏和平解决争端的努力
    　　
    美国非常明确的反对哈夫塔尔领导的国民军武装组织，强烈要求其停止对利比亚首都的黎波里的入侵，蓬佩奥在声明中称，利比亚冲突没有军事解决方案。
    　　
    蓬佩奥在声明中还表示，政治解决方案是统一国家并为所有利比亚人提供安全，稳定和繁荣计划的唯一途径。

    　　
    根据此前媒体报道，利比亚冲突已造成21人丧生。利比亚还有政治解决方案吗？德新社7日称，尽管战事爆发，联合国仍坚定计划举行和解会议。联合国秘书长利比亚问题特别代表萨勒姆表示，414日至16日在利比亚的会谈将如期举行，除非遇到严重阻碍。

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