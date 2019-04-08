利比亚爆发首都争夺战 美方：政治解决是唯一途径

当地时间7日，在利比亚首都的黎波里上空，军机密集飞行。该国民族团结政府的军队与支持东部政权的武装组织“国民军”互相展开空中打击。自4日“国民军”领导人哈夫塔尔突然宣称要在48小时拿下首都后，该国再次走到内战边缘。联合国当天呼吁紧急停火两小时，让平民和伤者撤离。美国政府7日对利比亚“国民军”领导人哈夫塔尔提出严厉警告，勒令其停止对利比亚首都的黎波里的入侵，并呼吁内战双方通过政治途径解决分歧。
据彭博新闻社8日报道，美国国务卿蓬佩奥7日发表声明称，美国“非常关心”武装组织对利比亚国际公认首都的黎波里的威胁，“武装组织正在威胁的黎波里市民的人身安全，破坏和平解决争端的努力”。
“美国非常明确的反对哈夫塔尔领导的‘国民军’武装组织，强烈要求其停止对利比亚首都的黎波里的入侵，”蓬佩奥在声明中称，“利比亚冲突没有军事解决方案。”
蓬佩奥在声明中还表示，政治解决方案是统一国家并为所有利比亚人提供安全，稳定和繁荣计划的唯一途径。
根据此前媒体报道，利比亚冲突已造成21人丧生。“利比亚还有政治解决方案吗？”德新社7日称，尽管战事爆发，联合国仍坚定计划举行和解会议。联合国秘书长利比亚问题特别代表萨勒姆表示，4月14日至16日在利比亚的会谈将如期举行，除非遇到严重阻碍。
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