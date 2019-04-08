利比亚爆发首都争夺战 美方：政治解决是唯一途径

当地时间 7 日，在利比亚首都的黎波里上空，军机密集飞行。该国民族团结政府的军队与支持东部政权的武装组织 “ 国民军 ” 互相展开空中打击。自 4 日 “ 国民军 ” 领导人哈夫塔尔突然宣称要在 48 小时拿下首都后，该国再次走到内战边缘。联合国当天呼吁紧急停火两小时，让平民和伤者撤离。美国政府 7 日对利比亚 “ 国民军 ” 领导人哈夫塔尔提出严厉警告，勒令其停止对利比亚首都的黎波里的入侵，并呼吁内战双方通过政治途径解决分歧。





据彭博新闻社 8 日报道，美国国务卿蓬佩奥 7 日发表声明称，美国 “ 非常关心 ” 武装组织对利比亚国际公认首都的黎波里的威胁， “ 武装组织正在威胁的黎波里市民的人身安全，破坏和平解决争端的努力 ” 。

“ 美国非常明确的反对哈夫塔尔领导的 ‘ 国民军 ’ 武装组织，强烈要求其停止对利比亚首都的黎波里的入侵， ” 蓬佩奥在声明中称， “ 利比亚冲突没有军事解决方案。 ”

蓬佩奥在声明中还表示，政治解决方案是统一国家并为所有利比亚人提供安全，稳定和繁荣计划的唯一途径。

根据此前媒体报道，利比亚冲突已造成 21 人丧生。 “ 利比亚还有政治解决方案吗？ ” 德新社 7 日称，尽管战事爆发，联合国仍坚定计划举行和解会议。联合国秘书长利比亚问题特别代表萨勒姆表示， 4 月 14 日至 16 日在利比亚的会谈将如期举行，除非遇到严重阻碍。





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