美国将部分中国制造的家具等产品剔除出10%加税名单

美国政府周五宣布，将部分中国生产的家具、婴儿用品和互联网调制解调器(modem)及路由器剔除出新一轮加征10%关税的产品名单。
美国贸易代表办公室公布了一份完整清单，所列产品不在9月1日及12月15日生效的3,000亿美元征税商品名单之列，其中一些关税已经达到25%。
特朗普周二宣布，拟征关税商品有逾半数的开征日期推迟到了12月，称这将有助于保护企业和消费者在圣诞购物季免受美中贸易战的影响。
根据美国统计局数据，这份清单包含44类进口商品，金额约为78亿美元，其中亦包括一些用于塑料制品生产的化工合成物。路透此前报导称，圣经和宗教读物也不在加征清单之列。
中国制造的数据机(调制解调器)和路由器是去年9月2,000亿美元中国产品加征关税清单中的一部份，当时关税上调至25%。这些产品周五被剔除于清单之外，将可以在特朗普9月1日对类别同样广泛的产品征收关税时，免于被进一步征收10%关税；9月1日的征税品项包括智能手表、智能音箱和蓝牙耳机。
从关税清单中剔除的多数品项为家具产品，包括木头与金属架构的椅子，以及塑料家具。其中一些产品之前普遍被列为家具类征收关税。
婴儿相关的家具品项也得以幸免，包括幼儿床、摇篮式婴儿床、摇篮、婴儿推车和儿童安全座椅。
价值1,140亿美元的零售家具行业是受特朗普关税政策打击最严重的行业之一，特朗普5月将关税上调至25%，该行业随之涨价。(路透社)
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