香港政府对暴力行为零容忍但不会以暴易暴 有信心可处理纷争--香港特首

刚过去的周末香港的示威活动暴力再度升级，香港特区行政长官林郑月娥周二表示，政府对暴力行为零容忍，但不会采取“以暴易暴”方法，而会用法治手段，冀香港早日回复秩序和平静。
林郑月娥在出席行政会议前会见记者时表示，政府有信心可处理这场社会纷争；她亦会尽最大努力去构建与民间的对话平台，以待社会回复平静后，能有更好基础去处理这次严重社会纷争下带来的种种问题。
“到今日为止，特区政府仍有信心可自己处理这次连续两个多月的社会纷争，相信这亦是广大市民的共同愿望。”她说。
她指出，处理纷争的基础是法治基础，政府从来没打算用暴力手法去处理。
“我们有责任为了尽快止暴制乱，去用我们香港法治的手段，包括法律，但这是依法办事，大家可以完全放心。”她说。
香港星岛日报今天一篇署名专栏引述消息指，政府觉得让局面恶化下去，最终可能导致警员或示威者出现严重伤亡，有需要以紧急立法形式，加强在法理上对局面控制的根据。
**警方开真枪；特首指沿用最低武力**
经过一个周末的平静后，刚过去的周六、日的示威活动再次出现暴力事件，当中周日晚警方接报到荃湾处理示威者破坏商舖及娱乐场所事件时受到包围攻击，其中一名警员向天开了一枪示警，为两个多月来警方在应对示威活动中，首次开真枪。
林郑月娥表示，警队到目前为止处理了几十场的冲突，面对愈演愈烈的暴力行为，甚至是肆无忌惮攻击警务人员行为，仍沿用最低武力。她指保安局局长及警务处已解释在当时危急情况，警务人员人生安全受到严重威胁时需要采取一些行动，这亦符合最低武力及警务处指引。
由《逃犯条例》修订引发的社会风波及多场大型示威活动，自6月初起延续至今，尽管政府已一再重申条例草案“已死”，但仍未能说服社会部分人士，并继续要应特首回应民间提出的五大诉求。
林郑月娥表示，在过去两个多月，政府已多次重申其已回应不同人士，所以这不是回应与否的问题，而是接受（诉求）与否的问题。她称，政府已宣布停止修例，而这亦是这场社会风波的源头。她认为，若政府因为这些示威事件而继续容忍和答应诉求，这是非常不恰当及不能接受的。
林郑月娥此前表示，将展开工作构建一个与民间的对话沟通平台，目标化解分歧和矛盾，冀能为香港寻找出路。
她今天称，对于有部分人士认为周末暴力升级，与政府再无对话基础，但她和其团队仍会尽最大努力去构建对话平台，因为如果不对话不沟通，当社会回复平静时，就没有更好基础马上处理这次严重社会纷争下带来的种种问题。同时，她对10月发表新一份施政报告的工作亦没有停下来，希望能展示施政新猷及施政新风，让市民感受到政府有聆听及愿意继续努力服务香港社会。（路透社）
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