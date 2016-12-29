南海将爆发无人机大战
《外交学人》撰文指出，中国与美国在有争议的水域中都越来越多地使用无人机。
本月15日，中国海军在南海国际水域捕获一艘美国的无人水下潜航器。虽然中方已经将其归还予美国，这件事依然有争议。
文章指出，该事件处于联合国海洋法的权限范围之外，而中国通过这次行为——加之前面几次类似尝试——似乎在对美国在中国附近海域的监视活动施加限制。
中国国防部发言人便借此事件呼吁美国停止在“中国当面海域”进行抵近侦察和军事测量。但按照国际法，这实际上是被允许的。
而中国媒体对此事件的报道，也指出了美国无人机可能可以用于了解中国潜水艇的动向、以及收集“极有价值的信息”。
文章指出，中国海军的行为反映出了中方对无人机潜能的关注。因此，在争议水域使用无人机在未来可能成为东海和南海争端的突出方面，也将可能是一个频繁的争端爆发点。
实际上，中美双方都增加了在东海和南海的无人机部署。
此前，美国增加了全球鹰（Global Hawk）无人机在南海的侦查。而根据《中时电子报》的报道，美方的无人机曾受到中国的电子干扰，中国甚至试图捕获它。另一方面，中国则将BZK-005远程侦察无人机融入了东海和南海的巡逻。在上个月的珠海航空展上便展示了无人机的群行（swarming）能力。
早在2013年9月，日本战机便在位于东海的日本防空识别区中发现了“不明国籍”的BZK-005无人机。
另外，管理中国海警的国家海洋局也被发现在中国沿岸建造多个无人机基地，以及参与用于测量的无人机开发项目。
文章指出，通过无人机的使用，即使中国是刻意在争议水域中维持永久性的存在，但是他们总可以解释为例行巡逻或者是海事安全措施。
文章借此警示，如今中美双方都强调无人机技术的发展、并且该技术也被中国媒体和军事观察家所注意，而在未来，无人机可能会在海底战争中发挥作用。
由于无人机没有人为限制，也没有涉及生命危险，因此这将为低级别对抗提供另一种选择。
文章就此认为，中国无人机最终将在东海和南海维持存在，它不仅会提高中国在和平时期和战争时期的军事能力，而且也会帮助加强中国对争议水域的主权声索和控制能力。
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