中国南海策略见成效：美日急于联手应对
法媒称，1月12日，解放军海军新闻发言人发布消息称，当天凌晨中国首支航母编队辽宁舰编队通过台湾海峡。美国准国务卿蒂勒森11日扬言禁止中国建设南海岛屿。菲律宾12日则接待了到访的日本首相安倍，同日，越共中央总书记阮富仲开始对中国进行正式访问。一连串看似孤立的事件有着内在关联。
据法国国际广播电台网站1月13日报道，不容置疑，中国在南海争议岛礁上建设军事设施的行动已经取得巨大进展，中方连年努力在南海形成的某种“既成事实”是否能得到其他争议国的承认，还需要观察。但是，对于日本和美国来说，中国在南海造礁建岛的“既成事实”仍然是不能咽下的苦果和不能接受的账单。
报道称，首先，即将上任的特朗普政府对中国的南海政策发声。美国候任总统特朗普提名的国务卿蒂勒森称，中国在南海修建岛礁并部署武器的做法与俄罗斯“吞并”克里米亚相似。他还说，美必须向中国传递明确信号，中国必须停止在南海的岛礁建设，也不应靠近这些岛屿。
对此，中国外交部发言人陆慷表示，中方也完全有权在自己的领土上从事自身主权范围内的任何正常活动，这无可非议。现在中国和南海周边有关国家都支持通过“双轨”思路解决南海问题，即中国同有关直接当事方通过磋商谈判和平解决争议，同时，中国同东盟国家共同维护本地区的和平与稳定。
报道称，奥巴马的南海政策遭遇中国的挑战，虽然美国不顾中国的恼怒在南海实施了定期海空力量巡航，以确保该区域所谓的“自由航行”，但美国没有试图进一步阻止中国的建岛行为。奥巴马政府试图联合东南亚国家来遏制中国在南海区域的领土诉求。但这些努力却被菲律宾新总统的外交政策所破坏，使得美国在该区域的盟友纷纷转向与中国合作。
另一方面，作为抵制中国在南海实施军事化政策最为坚决的亚洲国家元首，日本首相安倍非常重视与担任今年东盟（ASEAN）主席国的菲律宾加强关系。他首先将菲律宾选为年初出访地，不仅造访首都马尼拉，还计划访问该国总统杜特尔特的老家达沃市，成为访问该市的首位现任外国首脑，目的就是百方取悦这位另类的菲律宾总统，建立信任。
访问菲律宾期间，安倍宣布今后5年向菲律宾提供1万亿日元（约合100亿美元） 的规模援助，超过日本去年宣布的对缅甸5年援助约8000亿日元的规模。
报道称，这一不惜工本的经济合作计划恐怕是因为日本要全力阻止菲律宾现政府完全投靠中俄。对于引发争议的杜特尔特打击毒品政策，日本政府也表现出宽容态度，将在戒毒保护设施的建设等方面提供协助。
菲律宾之后，安倍还将访问在南海问题上与中国存有争执的越南。越南总书记阮富仲访华的安排已使日本美国担心越南将在南海问题上改变立场。日本首相安倍晋三在访问东盟三国，确定这些国家在南海问题意向后，将安排在1月间到访美国，与美国特朗普政府就如何应对中国进行沟通。
报道称，中国在南海的活动已经先人一步，但日美仍然联手不会轻易买账，这一议题无疑将成为特朗普外交政策的一环。
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