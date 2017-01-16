考试太难，家长怒打市长热线投诉，出题老师哭了…
各大中小学的期末考试又如约而至。因为一张试卷，杭州很多孩子哭了！家长群也炸了：这考试严重打击孩子自信心！
一位家长来电：我孩子上五年级，这周四是期末考试的第一天，考了数学和语文，孩子们普遍反映数学还可以，但语文特别难。估计一个班里也就三五个孩子能得到三项优，我觉得是不正常的。我们家长觉得现在提倡素质教育，题目出这么难有这个必要吗？现在家长和孩子都很苦的。我还听说有家长因为期末考试太难，打了12345。
“为什么要故意出这么难？严重打击孩子的自信心。不知道会影响孩子小升初吗？有一道选择题，是考察标点符号，结果连他们语文老师都不确定该选哪个答案。”
这位家长既担忧又气愤，“现在民办初中招生要看小学四年级到六年级上学期的成绩单，必须全优，不允许出现良的。我儿子现在是五年级上，最关键的时间段。孩子可能想不到那么远，但是做家长的怎么可能不焦虑？我们家长群里都在说这个事情。”
第一次看到因为考题太难而投诉的，记者也是醉了。到底有多难？
有一道四年级语文卷上题目，是这样的：
9.照带点词的样子，在括号中填上结构相似的四字词。
过倦了（形单影只）的生活，我准备出去走走，在一个（ ）的早晨，我离开了（ ）的大都市，来到了★（ ）的大海边。面对辽阔的大海，我顿时感到（ ）。
很多家长都在网上吐槽“太难了！”。昨天，快报记者请教一些语文老师，他们看后的第一反应也是“难，确实难。”
一位语文老师分析，这是一道填词题，乍一看上去挺简单，但仔细看就发现其实很难的，既要填四字成语，又要是跟形单影只一样的ABCD结构。
还有老师评价：“这种四年级的题基本跟初中接了！对学生要求太高了。”
还有：请问三潭印月是什么传说？
这是小学一年的考试试卷，如下：
看到答案，家长表示大写的服
一道作文题考哭一片考生
杭州某城区一道作文题，名叫“偷吃”，有家长说，这道作文题“考哭一片考生”。题目是这样的——
阅读（二）中“拉拉”和“我”的故事妙趣横生。在生活中，在你或其他人身上有没有发生过这样有趣的“偷吃”事件？选一件你觉得最有趣的写下来。题目自拟，注意书写规范、整洁，正确使用标点符号，不写错别字，字数300字左右。
一位小学语文老师说：“这是四年级的作文题，不少同学一出考场眼泪汪汪，一个很优秀的男生大哭，扑进妈妈怀里，说作文写砸了，肯定拿不到优秀了。”
“出题老师意愿是很好的，根据前一道阅读题来出作文题，避免学生套用以前的作文。只是题目的语言描述再明确些就好了。”这位老师说，关键是审题，这道题的语言描述可能有些不太准确。看出题老师的意愿，是问孩子们有没有发生过类似有趣的偷吃事件，如果发生过，把它写下来。但是，并不是所有孩子都偷吃过。结果，不少孩子就仿照阅读里的事例，重新写了遍作文。
不仅是学生、家长在吐槽期末考试的难度，某城区几位一线语文老师也在感慨：“看了今年的七年级的语文期末卷，我们不知道该怎么教语文了！”
这些一线语文老师拿着卷子，特意请资深的语文教研员看了下，“卷子的题目出得非常灵活，课外内容多，涉及文学名著方面的题很多，主要考查学生的语文积累和理解运用能力。
“像这样的卷子，确实可以反映命题者独到的思维，但是，如果让学生不知道上课学的内容有什么用、让老师不知道我以后该怎么教了，这个步子迈得太大了。”这位语文教研员评价。
相对于其他科目，语文的优秀率偏低。一位语文老师说，学校英语、科学的优秀率是90%，数学也有80%的优秀率，但语文只有20%~30%，一对比一目了然。这位老师说，语文能拿全优的，一个班也只有五六个学生。
记者联系了该区参与语文命题的老师，但对方拒绝回应试卷难度的问题。
但据某位特级教师说：徒弟第一次命题，考分比较偏低了点，她很难受，待在办公室里一直哭，不想回家。“考得太好了不行，考得太低了也不行，命题老师不当好。”
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