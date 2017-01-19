机器人挑战就业 那就发“全民工资”吧！
美联社报道，随着机器人夺走工作岗位，欧洲国家计划给所有人发放工资。
政府应该无条件发钱给所有人——不管是穷是富，不管就业失业，这一激进观点在欧洲正缓慢而稳步地获得支持。
法国执政党社会党总统候选人位置的7名竞争者中有两人表示，假如当选，将向所有法国成年人定期发放适量津贴。芬兰已开始了一项有限的试验，美国等地也在开展其他试验。
有人把这种政策称为“全民收入”，也叫“全民基本收入”或者“基本收入”。至少自19世纪中叶起，这种理念就开始以各种形式出现。在理性辩论的边缘徘徊了几十年后，它在2016年变得更加主流。瑞士就每月2500美元左右的基本收入举行了一场公投，结果遭否决。
支持该理念的团体“基本收入地球网络”的创始人菲利普·范帕里伊斯说：“这是不可思议的一年，有关基本收入的讨论比之前整个人类历史上出现的还多。”
随着自动化系统和机器越来越多地替代人类，法国到2025年将流失300万个工作岗位。前教育部长伯努瓦·阿蒙说，他也在积极竞选法国总统，并承诺将逐步引入无条件的全员津贴。
他表示，随着工作岗位越来越少，适量定期发放且有保障的收入将使人们不再担心未来，可以把更多时间留给家庭、需要帮助的人以及自己。
这还能鼓励人们敢于承担风险，创业并尝试新的活动，而不用担心失去福利。
另一位支持该理念的社会党总统候选人竞争者是让-吕克·贝纳米亚。与阿蒙一样，这位欧洲议会前议员认为，根本不要指望经济会重新繁荣，且所有人都有工作。
他在上周的一场电视辩论中说：“西方国家2%到5%的增长：这样的时代已经结束了，我们必须说出真相。”
外部研究也支持他们的观点。牛津大学2015年的一项研究预计，近一半美国劳动力都面临着被自动化机器取代的风险。
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