马云：给特朗普一点时间 中美不会有贸易战
马云在瑞士当地时间18日出席达沃斯世界经济论坛时表示，中美并不会陷入贸易战争。
据《南华早报》引述，阿里巴巴集团董事局主席马云在达沃斯论坛上告诉在场的商业和政治领袖说：“中国和美国永远不会有贸易战。给特朗普一点时间。他是思想开明的。”
一周前，马云在纽约会见了特朗普，向他推荐了其公司的电子商务平台，并表示愿意帮助美国企业通过该平台将产品销售给亚洲。他向特朗普指出，这样的商业有潜力为美国创造高达100万个工作。
此前，特朗普要求美国企业要在美国国内保留和创造工作岗位，并对那些把业务移至国外的公司提出批评。他也威胁要对中国和墨西哥等国家的商品施加高额关税。
报道指出，阿里巴巴有大部分的业务是与美国联系在一起，因此它非常希望避免特朗普将竞选宣言化为实践。
马云此前表示，他在与特朗普见面时，并没有具体谈及贸易事项，而特朗普也没有提及要将中国宣布为“货币操纵国”、美国的工作转移到了中国等话题。
马云说：“在美国有言论自由，所以他可以说任何他想要说的话。我尊重和理解，但当然我有自己的看法。”
上个月，阿里巴巴集团因为被认为未有效打击盗版商品，而被美国重新列入“恶名市场”黑名单。对此，马云指出阿里巴巴一直都在尽一切努力打击假货，并认为此次登上名单可能是受到政治因素的影响。
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