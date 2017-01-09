特朗普上台后，美国会要中国的工作吗？
5年前，一部纪录片批评了将工作转移到中国的美国企业。其中点名批评了苹果公司在中国创造了70万份工作，在美国却只雇用了2万6000人。
该片便是由经济学家彼得•纳瓦罗（Peter Navarro）的《致命中国（Death by China）》。值得关注的是，他如今被提名为特朗普所成立的国家贸易委员会（National Trade Council）的主任。
《南华早报》指出，纳瓦罗作为特朗普的贸易政策首席顾问，其任务将是把工作转移回美国。但是，美国人会想要富士康（苹果公司主要供应商）在中国所提供的工作吗？
富士康是一家台湾公司，在中国大陆雇佣了超过一百万工人，以组装苹果电话以及其它小工具。它曾被香港团体“大学师生监察无良企业行动”指责为血汗工厂、并将员工当作机器。
过去几年中，它曾就在美国开设工厂而与美国各州政府举行谈话。但是，《南华早报》指出，由于富士康也计划将工厂全面自动化，所以关于将工作转移到美国的论点可能无法成立。
报道指出，富士康创始人郭台铭于上月在广州被问及是否正在筹备任何美国相关的计划时表示，他会先观察特朗普政府，再做决定。
据《南华早报》引述，他说：“在美国设立工厂吗？我现在不知道，因为新政府还没有上任。”
来自河南省的28岁富士康员工习松（音译）再深圳工厂工作了5年多。他怀疑，美国工人会承受如此“身心紧张”的工作。
《南华早报》指出，富士康的工作环境以其高度纪律和压力著名。在2010年有大量工人自杀后，其工厂的员工宿舍周围便安装了防护网。
习松说：“实现生产目标的压力是由上至下的……每次轮班只有两个10分钟的休息时间，不包括午餐。但包括上厕所的时间。”
来自湖南省的29岁员工龚平（音译）于过去2年在富士康的龙华厂组装苹果手机。他透露：“你每天必须连续10小时不间断地重复同样的、单调的任务。”
他表示，他的底薪是每月3000人民币，即便加班也不会拿超过4500人民币。
来自广东的30岁员工李华（音译）则透露：“他们从来不开除人，除非他们抓到你吸烟或斗殴，但他们会在试用期过后逼迫你辞职。”
他表示，在工作缓慢的月份中， 工人有时会被要求参加军事步操训练。习松也指出，那些无法达到生产目标的员工通常会被逼留下来接受纪律批判。
富士康发言人则在一份声明中表示，所有的业务都是根据企业的社会和环境责任行为准则进行指导及审计的，而该行为准则符合了全球性公司的标准。
声明中指出：“富士康将继续投资和维护我们在中国的大约100万名员工人数，其中包括在深圳龙华和观澜地区的约22万3000名员工。”
根据美国劳工部数据，美国的电气、电子和机电装配行业的平均小时工资是每小时16.14美元、平均年收入为33570美元。
但是大多数接受《南华早报》的富士康工人表示，他们每月的平均工资为4500元人民币。这意味着，组装电气部件的美国工人平均工资高出了4倍多。
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