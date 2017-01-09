中国人最爱十大境外扫货地，新加坡列第八：支付宝
综合讯，中国线上支付网站支付宝的一份报告显示，去年中国消费者最爱的十大境外扫货地点中，新加坡名列第八名。
日前，蚂蚁金融服务集团旗下公司支付宝发布了2016年全民账单。
2016支付宝全民账单显示，跨境消费中，中国人最爱的前十大扫货地分别是:韩国、中国香港、泰国、中国澳门、中国台湾、日本、澳大利亚、新加坡、新西兰、德国。
哪里人出去买东西最爽气? 2016年，支付宝跨境扫码付单笔最高消费近27万（268645）元，用户来自北京市。
“飞猪”（即阿里旅行）旅游数据显示，国内最爱去海外旅行的前十名城市，分别是上海、北京、深圳、广州、成都、杭州、重庆、南京、天津和苏州。看得出来，大城市仍是出境游主力，而苏州作为非省会、非一线城市跻身十强。
出国旅游，杭州人最喜欢的地方前五名分别是新加坡、泰国、日本、韩国、美国。
2016支付宝全民账单显示，年轻人的旅行特点是，旅游必须自由行。因此，2016年，以“境外随身WIFI租赁”“自驾租车”“代办签证”的“DIY组件式”服务需求猛增，增长率分别达到171.97%、110.19%、71.67%。
在刚刚过去的2016年，支付宝实名用户已经累计达4.5亿。
支付宝2016年全民账单显示，杭州账单“傲人”，人均支付达到18万元，在全国城市里排名第一。
冲在最前方的不只是杭州，浙江省的人均支付遥遥领先，率先进入“15万时代”：如杭州18万元，温州17万元，金华15万元。杭州、温州、金华包揽了全国前三的宝座，把上海、北京两座大都市甩在了后面。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost