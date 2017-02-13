河南：洞房花烛夜的悲惨血案！谁之罪？
立春后，放眼望去，绿油油的麦苗铺满了田野，一派生机勃勃的景象。在河南汤阴县付道镇一个村庄的村头，男女老少们聚在一块，或聊天或下棋或打牌，享受鸡年春节的美好时光。
67岁的陈老汉低着头从村民们面前走过，长吁短叹。“整个家完了，彻底完了。”陈老汉一脸愁容，不住念叨着，没有人会理解他和老伴心里的苦楚。
一些村民给他打招呼，他礼貌性地回应一下，就急匆匆走过去了。“他是个憨厚老实人，儿子结婚了，是喜事，我们还吃了喜酒，谁会想到，家里出了那么大的事儿。”一名村民说。
陈老汉和老伴膝下有4个孩子，三个女儿均已出嫁，就剩下最小的“宝贝疙瘩”陈冰涛（化名）了。一名村民介绍，陈冰涛初中毕业后就外出打工了，由于性格内向，老实木讷，不善言辞，家中又困难一些，因此娶媳妇成了“老大难”问题。
眼看年龄越来越大了，同龄的小伙都娶妻生子，陈冰涛的父母看在眼里，急在心里。“冰涛在郑州打工，搞电焊，收入不高，这几年很少见他。每次他打工回来也常是闭门不出，可能心里有负担。”村民说，村里的大龄青年多了，“娶不上媳妇的光棍也不是三个五个”。
一个月前，陈冰涛在亲友的张罗下，热热闹闹地举办了一场婚礼，把媳妇娶回了家。“我们都替他高兴，快过春节了，总算了却了一桩大事。”村民们高兴地吃罢喜宴就回去了。谁会想到，当日清晨，一条爆炸性的消息传了出来，震惊四邻，“新郎用锤子把新娘给杀了”。
那一夜，究竟发生了什么？
事发时间是在1月11日凌晨1点半左右。“新婚当天晚上9点多，冰涛还和几个好友喝了会儿酒，人家走后，他就休息了，我们也去睡了。”陈冰涛的亲属表示，谁会想到，凌晨1点多，一场惨案在新房发生了，令所有人都始料未及。
“冰涛的婚房有里外两间，外间是客厅，虽是新婚之夜，但女方并没让他进到卧室，而是在沙发上待了3个多小时，两人发生了争吵，涉及了彩礼问题。”这名亲属表示，地上刚好有一把用来悬挂镜框的锤子，“事后他拨打了110和120，大喜的日子出了这事，大家都很难过，冰涛的母亲当场瘫软在地。而冰涛在被带走后，还询问过女方的伤势怎么样了。”
事发后，汤阴县警方迅速出警控制了新郎陈冰涛，其交代称事发前因已支付的11万元彩礼问题与新娘李晓晓（化名）发生了争执。至于如何由争执变成了血案，只有他最清楚。
不能承受的天价彩礼之痛：短短两三个月花去18万
这一切，令陈老汉及所有人都始料未及。陈老汉是个憨厚老实的庄稼汉，他所在的村庄地处豫北平原，距汤阴县城约15公里，距付道镇约6公里。靠几亩薄地和农闲打点零工，他先后打发三个女儿出嫁，唯独27岁的儿子成了“老大难”，还好春节前婚事办妥了。
县城购置了一套婚房，11万元彩礼，为给儿子娶亲，陈老汉不仅耗尽了家财，还背上了20多万元债务。
“当时女方家提出的彩礼是11万，确实太高了些，但是考虑到孩子确实不小了，万一一直娶不上咋办？我们也只得狠狠心认了。”陈冰涛的亲属表示，在初次见面后的一周里，他们四处筹借到了11万元，“亲戚邻居们一听说是孩子结婚，啥都不说，都很帮忙”。
10月下旬，当着媒人的面，陈冰涛家人给了女方李晓晓1万元现金，其余的10万元用银行转账的方式打进女方卡内。就这样婚事算是定下来了。之后，就是两家走动，发红包，买礼品、衣服、化妆品等，连同办婚礼、喜宴等，短短的两三个月，一共花去了18万元。
|陈冰涛（化名）给女方支付的10万元彩礼记录
|陈冰涛（化名）家人记录的婚礼部分清单
天价彩礼，给家庭及社会留下了难以愈合的伤痛。如何打破天价彩礼的困局？这些问题值得每个人深思。
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