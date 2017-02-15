新加坡中华总商会举行活动缅怀日本占领时期死难者
新加坡２月１５日电，新加坡中华总商会１５日在新加坡市中心“日本占领时期死难人民纪念碑”前举行悼念活动，缅怀在日本占领时期被杀害的民众。
当天也是新加坡“全面防卫日”。新加坡民防部队在悼念活动开始前鸣放“警报解除”信号，意为希望战争不再发生。随后，新加坡中华总商会、武装部队退役军人等代表分别向纪念碑敬献花圈，参加活动的１２００余人面向纪念碑三鞠躬并默哀一分钟。
新加坡文化、社区和青年部长傅海燕接受记者采访时说，希望通过每年举行的悼念活动向新加坡人、特别是年青一代，强调捍卫新加坡的重要性，保卫国家是每个人的责任。
新加坡中华总商会会长蔡其生说，和平来之不易，要好好珍惜。希望新加坡人团结起来，建设国家经济，促进族群和谐，维护社会和平与稳定。
１９４２年２月１５日，日本攻陷新加坡，并对新加坡开始３年半的统治。据不完全统计，至少５万新加坡华人被杀害。２０世纪６０年代，新加坡多地发现日本占领时期被屠杀者遗骸，人们收集死难者遗骸，整理有关资料。１９６７年，新加坡建成“日本占领时期死难人民纪念碑”，于每年２月１５日在纪念碑前为死难者进行公祭。（新华社）
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