2017年财政预算案：新加坡的数字化转型
昨日，新加坡发布2017年财政预算案，并承诺要在未来4年内投资24亿新元，以执行未来经济委员会制定的策略，从而保障未来的经济增长并帮助本地企业“数字化”。
Zdnet资讯网分析道，这项预算案中的投资突出了政府对通过技术推动本地经济增长、以及促进本地企业转型的关注。
财政部长王瑞杰于昨日在国会上说：“技术正在重塑世界各地的企业、工作和生活方式。我们必须发现数字化经济中的机遇，并充分利用我们作为一个灵活、教育程度良好、高科技社会的优势。”
他指出，数字技术具有改造大型和小型企业的潜力，并指出中小型企业在采用数字化工具方面特别需要支持。
他说：“企业是充满活力的经济体的核心，而为了让我们的企业保持竞争力和成长，它们需要发展深厚的能力。多数企业共同需要的3个能力是：使用数字技术、拥抱创新、以及扩大规模的能力。”
为了帮助中小企业建立数字化能力，政府将出资8000万新元以促进几项举措。其中包括，在资讯通信媒体发展局（IMDA）和标新局（Spring）等政府机构的带领下，为企业提供针对个别产业的建议，指导企业在不同发展阶段如何采用技术。
另外，中小型企业也可以在中小企业中心、以及IMDA即将建立的中小企业技术中心，获取更多协助。这些中心将会有商业顾问，为到访者提供关于尚未上架、但已获批资助的科技产品的信息。中心内也会有资讯通信技术（ICT）供应商和顾问。
王瑞杰指出，准备好使用资讯通信技术产品和服务的中小型企业，将会获得资金支持、以及针对该产业提供的建议。
他还提到，为了加强新加坡在数据和网络安全方面的能力，网络安全局（CSA）将与专业团体合作，培训该领域的专业人员。
国家的“沙盒”
在推动创新方面，王瑞杰指出，政府需要在减轻风险、以及为新想法的测试提供合适环境之间取得平衡。就此，他强调了新加坡政府所使用的“沙盒”。
例如，新加坡金管局（MAS）为风险投资提出了一个具有更大灵活性、且更有利的平台。这包括一个允许机构在较为宽松的监管要求下，体验新的金融科技产品和服务的沙盒。这涉及各种法律要求，如公司的资产维护、信用评级、许可证费用和最低流动资产。
在无人驾驶技术的推动上，陆交局也为无人驾驶车辆的道路测试划出了特别领域。
为了更进一步推动创新，新加坡科技研究局将在未来4年增加为400个机构提供的支持，以帮助他们识别能够提升市场竞争力的技术。
另外，一个新的技术接触（Tech Access）计划将会被推出，为产品原型设计和测试提供高科技工具和设备。
加之，一个新的6亿新元基金也将被设立，并与希望扩展全球市场的新加坡企业进行共同投资。
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