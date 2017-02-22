朝鲜大使馆：释放3名“无辜的”嫌犯！
朝鲜驻马来西亚大使馆今日发表文告，再次指责马来西亚与他国“勾结”，并要求释放3名被扣留的嫌犯。
据星洲网报道，朝鲜大使馆职员于今日下午约3点半向使馆外的媒体发放3页纸的文告。
据文告指出，朝鲜大使姜哲对马来西亚的指责，是基于事态的发展和马来西亚对此事件所采取的态度。
文告中提到，姜哲于20日被马来西亚外交部传召时，问话的马来西亚外交部副秘书长没有对姜哲的指控做出评论，甚至不了解整个事态进展。
文告指出，既然马来西亚否认与他国政府串谋，并声称依法进行公正调查，那么调查就应该聚焦在死因，并根据2名女嫌犯的口供及刑事证据搜捕嫌犯。“然而，（调查）从第一步就只是将嫌疑人聚焦在朝鲜公民身上，并且无视我们对于朝鲜籍死者的身份确认，而是执意要证实是韩国所声称的死者名称和身份。”
文告写道：“这是对朝鲜主权的极其侮辱，是侵犯国际法、海关以及外交特权的非法行为，同时也明确证明马来西亚倒向了南韩的指控。”
文告也指控马来西亚警方，在事发10天后，仍无法从被捕嫌犯身上找到任何证据。
此外，文告也对马来西亚警方的判断提出质疑。
文中写道，马来西亚一直根据被公诸于众的闭路电视影片、以及女嫌犯是使用双手往死者脸上涂抹毒液的妄想，在进行调查。“但是，这些女嫌犯怎么可能在事件之后还活着呢？”
就此，文告呼吁马来西亚当局马上释放无辜的越南籍、印尼籍女嫌犯，以及无故被逮捕的朝鲜公民李正哲。
此外，据《星报》网报道，一辆朝鲜大使馆的汽车于下午4点抵达马来西亚警察总部，并于半个钟头后离去。
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