日俄首次争议领土磋商没谈拢

《日本经济新闻》3月19日报道，日俄两国政府18日在东京举行了围绕北方领土（俄罗斯称南千岛群岛）共同经济活动的首次正式磋商。日方提出了俄罗斯似乎感兴趣海上养殖、游船观光等项目，战略目标是通过尽快将构想付诸实践以完善领土谈判的环境。另一方面，俄方仍然坚持在领土问题上的强硬态度，预计今后的谈判也将难以推进。
首次磋商一上来就以双方存在温度差的致辞拉开帷幕。
“一方面坚持不损害双方法律立场的原则，另一方面也希望为实现缔结和平条约这一共同目标而前进。”虽然外务审议官秋叶刚男在发言中就“双方”一词加重了语气，但俄外交部副部长莫尔古洛夫却回应说：“只有在和俄罗斯法律不相矛盾的基础上才能实现。”
多年来，日俄之间有关在北方四岛开展共同经济活动的构想浮浮沉沉。阻碍将这一构想变为现实的就是“如何处理主权归属问题。”所以日本才会想到以构建不损害两国法律立场的“特别制度”来跨越这一障碍。
但在首次磋商中，双方并未能就作为制度设计根基的特别制度的具体形态进行实质性的讨论。
相关省厅的负责人对此表达了担忧：“究竟什么才是特别制度？即便在不触及主权问题的情况下推进相关的讨论，最后仍然有可能被俄罗斯下了绊子。”
共同经济活动是否能够如日方所愿成为推进领土谈判的突破口现在还看不到希望。
【俄新社东京3月18日电】俄罗斯与日本政府18日在东京举行的南千岛群岛共同经济活动首轮谈判中相互提交了渔业、旅游和卫生领域具体合作项目计划。
共同社还援引日本副外相秋叶刚男报道称，谈判商定详细审议南千岛群岛的前日本居民通过空中交通拜访群岛的可能。
秋叶刚男说，日本希望向签署和平条约这一“我们共同的目标迈进一步”，同时确保这些协议不损害双方的法律立场。
俄罗斯俄副外长莫尔古洛夫向日本人表示，此次带来了对于南千岛群岛经济发展意义重大且以共同实施大规模经济项目为目标的“一系列提议”。俄罗斯的出发点是，这些项目只能在不违反俄法律前提下实施。
日本声称拥有南千岛群岛——择捉、国后、色丹和齿舞群岛的主权。
2016年12月，日本首相安倍晋三与俄总统普京在日本峰会期间，商定研究在上述四岛进行共同经济开发的问题。今年4月，安倍计划访俄以加快俄日合作，并推动两国和平条约最终签署。
【共同社东京3月18日电】日俄两国政府18日在东京举行关于在北方四岛共同经济活动的首次副外长级正式磋商。两国政府将带回对方的方案加以研究以促进落实。日方考虑到计划4月下旬首相安倍晋三访问俄并与总统普京进行首脑会谈，希望为实现简化原岛民登岛手续而加强磋商。
双方还围绕能够以不损害日本主权的形式在俄罗斯实际控制的北方四岛开展活动的“特别制度交换了意见。”具体的讨论将在下次以后展开。日本希望率先将个别方案具体化，为推进领土谈判创造环境。但俄方主张在本国法律制度下开展活动等。双方的立场存在分歧，预计不会一帆风顺。
下次磋商将在莫斯科举行，日程有待今后协调。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost