新加坡：马来西亚申请复核白礁岛主权文件或不符合规约
新加坡外交部长维文在昨日国会上回复询问时表示，新加坡法律团队经研究后，相信马来西亚向国际仲裁法庭提交的3份文件，不足以作为法庭复核白礁岛主权的证据。
海牙国际法院于2008年裁决白礁岛主权属新加坡。而今年2月初，马来西亚总检察长丹斯里阿班迪（Tan Sri Mohamed Apandi Ali）表示，从英国最近解密的档案中，发现3份与白礁岛主权有关的“关键性证据”，已于2日向海牙国际法院提出申请，要求修订判决。
这3份文件分别是：新加坡总督于1958年，致英国殖民地国务卿的内部通信；英国海军军官于1958年提交的事件报告；世纪60年代的海军行动注释地图。
新加坡就此事宜成立法律团队，团队成员包括总检察长黄鲁胜、前外交部长贾古玛教授、巡回大使许通美教授以及前大法官陈锡强。
据维文昨日表示，新加坡法律团队对马方提交的文件进行研究后，坚信这些文件并不符合国际法庭规约第61条。
该条文规定，申请复核的一方所找到关键性的新证据，需是法庭和双方在宣判时不知情的证据，如此一来，申请方才能在找到证据的6个月内和宣判后的10年内，向国际法庭提出修订申请。
据《今日报》报道，维文表示，新加坡将在6月14日——国际法院规定的时限——之前，向国际法院提交对马来西亚申请的全面和有说服力的反驳。
国际法院将先裁定马方提交的新证据是否有效。如果裁定有效，法庭才会启动第二阶段的法律程序，裁定新证据是否对判决有决定性作用。
据《联合早报》引述，维文说：“我们对我们的法律团队和我们的论据有信心。”
另外， 他也说：“国人不应该因这些事态而感到不安，即便我国与他国在外交和（领导人）个人层面有最好的关系，他国根据自身利益行事也是意料中事。”
此前，据《今日报》引述，马来西亚外交部副部长理查玛力肯（Reezal Merican Naina Merican）也于2月5日说道：“我们相信，我们（向国际法院）的申请不会影响我们的双边关系。”
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