家长吐槽性教育读本“尺度太大”， 中国性教育要打破禁忌不容易
当莹子（音）听到她儿子念道“父亲把阴茎插入母亲的阴道”时，她顿时觉得非常难堪。
她的儿子是一名小学二年级的学生，正在朗读性教育教材中的一段文章。莹子把教科书上的图片发到了网上（她的帖子后来被删除，但中国网友作了截图），并说道：“我们没有得到学校的通知，这本书教孩子用的是正确的方法吗？”
据中国报道说，面对越来越大的压力，她儿子所在的一所杭州小学召回了该系列的所有12本图书。
长期以来， 中国一直被认为羞于谈性，但一些学校正在打破这种禁忌，给孩子提供正确的性教育。莹子她儿子所阅读的这本教材来自北京师范大学针对小学生推出的性教育读本系列。这些书之所以引起争议，不仅是因为里面包含性器官的插图，而且还宣称同性恋是正常的。
直到2001年，中国才将同性恋从精神疾病清单中删除。（然而，在去年一本针对中国大学生的教材中，同性恋仍被描述为“一种精神错乱”）。在中国，性教育并不是强制性的，这使得这些孩子在进行安全性行为时出现了巨大的知识空白。缺乏性教育导致了中国的艾滋病危机，特别是在年轻人当中。
莹子她所批判的这本书，出版的初衷就是为了消除在这个国家青年群体中错误的性观念。在关于出生的一章中，这本书配上了阴茎，子宫和性交的插图。上面写道：“我们应该保护自己的性器官。”
在关于“性倾向歧视”一章中写道：“大多数人被异性吸引，但也有少数人被同性所吸引。这种现象是很正常的，我们不能歧视他们。”
但并不是所有中国人都觉得这本教材不合适。微博上的一位用户评论称：“父母之所以感到尴尬，是因为他们年轻时没有受过任何直接的性教育。”另一位用户补充道：“那些几乎没有接收过任何性教育的人，他们的脑袋才是最肮脏的……如果他们对此一无所知，那才会害了他们的孩子。”
编写方表示，这种读本是必须的，因为父母不会在家里跟孩子讨论性问题。他们发表声明称：“儿童性发展的需求、性教育的需求被大大忽视。”（美国石英财经网站）
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