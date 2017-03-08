降脂减肥神器：玉竹山楂
山东读者顾先生咨询：我是一名企业经理，应酬较多，经常在外吃吃喝喝，加上平时没时间运动，这几年重了20多斤。前段时间去医院体检，医生说我甘油三酯、胆固醇都严重超标了，还有中度脂肪肝。我想请专家推荐一个能降脂减肥的偏方。
山东莱州市慢性病防治院主治医师郭旭光解答：中医无血脂这一概念，但对人体“脂膏”却早有认识。脂膏是人体的基本组成成分，由水谷所生化，并随津液滋润全身，若过多则会给身体带来负担，难以代谢。脂膏过多皆由内外因共同导致，外因多为喜吃肥甘厚味、久坐少动；内因多为五脏功能失调，津液传输失灵所致。脂肪肝是现代医学的病名，肥胖伴高脂血症者极为常见，是高血压病、心脑血管病及糖尿病的致病帮凶。
给大家提供一个降脂减肥的方子：玉竹山楂茶。山楂味酸，性微温，归脾、胃、肝经，有消食化积、活血散瘀之功效。玉竹味甘，性平，归肺、胃经，有养阴润燥、生津止渴之功效。两者合用，可和胃化积、降脂活血、祛除体内多余的脂膏。
具体方法是：玉竹、山楂各200克，研成细末，每次取20克，用温开水冲服，每日2~3次。该方一个月为一疗程，可视自身情况灵活运用。需要注意的是，服用期间，患者还应节制饮食、忌烟酒，并适当运动
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