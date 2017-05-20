马克龙组阁押注“左中右共治”

【法新社巴黎5月17日电】马克龙周三组成了他的首届政府——一个22名成员的领导班子，包括18名部长和4名国务秘书，相对来说紧凑、势均力敌。这届政府把赌注压在公民社会上，并表现为来自右派、左派和中派的部长们的重组。
从组阁标准来看,这届政府成员的平均年龄为54多，并出现了几位知名民间人士。
马克龙身边人士强调说，“凭借前所未有的重组，完全遵守了组成一个十分紧凑的政府的承诺”，并明确表示在6月11日至18日议会选举之后，“出现小调整也不是不可能的”。
另外，男女部长各为11人，完美遵循了男女公平的原则。新总统身边人士指出，“马克龙想要女性占领一些重要的部门，而不是让她们去担任一些传统上属于她们或不太重要的部长职务”。
部长中有4名社会党人士(其中两名已经加入马克龙的“前进”运动)、两名极左派人士、3名中间派人士、两名右派的共和党人士，其他人士则来自民间。
随着马克龙周一任命来自共和党的爱德华·菲利普为总理,新政府组成的第一阶段已经过去了。
右派和中间派的120名议员呼吁对新总统“伸出的手作出回应”。按照议员埃里克·西奥蒂的说法，这等于给了共和党高层“一记耳光”。
【法新社巴黎5月17日电】分析人士认为，这是“自1958年的戴高乐民族统一政府以来从未有过的”，也是一种不错的战略出击：马克龙总统的政府带着左右翼的大量“战利品”，在议会选举上颇具吸引力。
格勒诺布尔政洽学院教授奧利维耶·伊尔认为：“这是马克龙政治重组战略的第三步，前两步是以‘左右共治’为主题的选举和选择右翼总理。”
这届政府涵盖从中左到中右，有共和党人、两名极左翼代表和原社会党成员。四分之三的内阁成员是新面孔，这会“尽可能广泛地吸引”选民。
伊尔还提出：“议会选举将标志着这项战略的终极时刻，是新总统的试金石。”
伊尔认为，马克龙“或许能在议会选举中夺得相对多数，并说服多名共和党人或者社会党人加入他”。
历史学家克里斯蒂安·德尔波特认为政府倾向“中右”，因为主管经济和财政的是右翼人士。他说：“这种安排向右翼选民传达了一个信息，或许能让马克龙拿下议会的绝对多数派。”
【法国国际广播电台网站5月17日报道】法国新政府的组成一方面初显马克龙总统打破传统政治格局的雄心，广揽左中右人士以及民间人士；一方面也显示马克龙与总理菲利普的战略，吞并左右翼，尤其是虽然受到冲击但还力量不小的右翼党派共和党，以图为六月中旬的议会选举铺平道路。
政府阁员公布后，马克龙总统在推特上公布了一张他与菲利普总理围着一张桌子的照片。旁边写着：与菲利普总理一道，这是一个改变法国、团结法国的政府。
内阁成立后，菲利普总理表示:“我有勇气，我还需要机会和运气。”他暗示的也许是希望四周后能够在议会获得多数支持。法国议会选举将于6月11日至18日举行。
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