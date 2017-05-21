特朗普访沙地阿拉伯 一天达成1100亿武器交易

法新社报道，白宫官员指出，美国总统特朗普在访问传统盟国沙地阿拉伯的第一天，双方便达成了1100亿美元的武器交易。
官员指出：“这个防御设备和服务的配套，为面对伊朗威胁的沙特阿拉伯和海湾地区提供长期安全的支持。”它也会巩固该王国“在区域内进行反恐行动的能力，从而减轻美军开展这些行动的负担”。
据法新社引述，白宫官员将该协议形容为“美国与沙地阿拉伯王国长达70年安全关系的重大发展”。
报道指出，沙地阿拉伯是世界上最大的军费开支国之一。斯德哥尔摩国际和平研究所（SIPRI）4月份的一份报告中显示，沙特阿拉伯去年是全球第四大的军费开支国，公花费了637亿美元。
同时，在沙地阿拉伯首都利雅得举行的沙地—美国执行长论坛（Saudi-US CEO Forum）也另外公布了一项价值60亿美元的初步协议。其中包括在沙地阿拉伯组装150架洛克希德马丁黑鹰（Lockheed Martin Blackhawk）直升机。
论坛的一份声明指出，该项目是为了终端组装和完成约150架S-70黑鹰通用直升机、以及为沙地阿拉伯约450个工作岗位提供支持。
法新社指出，美国防务承包商是向沙特阿拉伯提供武器的主要供应商。而两年多以来，沙地阿拉伯联合组织了针对也门反叛分子进行的空袭等行动。
此前，华盛顿已经面临着权益组织的施压。鉴于袭击也门造成的平民伤亡，权益组织要求华盛顿停止为沙地阿拉伯出售武器。
报道指出，沙地阿拉伯于上周四刚宣布成立一个新军事工业公司，作为王国加强国防生产的部分努力。
该王国的公共投资基金表示，这个名为“沙特阿拉伯军事工业公司（SAMI）”的企业，目标是在2030年之前成为世界前25名国防公司之一。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost