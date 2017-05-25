菲外长否认中国恃强凌弱

【德国之声电台网站5月22日报道】菲律宾总统杜特尔特19日称:中方表示，若菲律宾执意在南中国海开采石油，北京或诉诸武力。
周一，中国政府没有正面回应有关报道。中国外交部发言人华春莹在例行记者会上回答有关问题时表示，中国致力于“同包括菲律宾在内的直接有关的当事国通过谈判磋商解决南海有关争议”。
与此同时，菲律宾官员则试图对总统似乎是无意间“说漏”的“战争威胁”作冷处理，以减缓紧张气氛。
菲律宾外交部长阿兰•卡亚塔诺周一表示， 杜特尔特与中方谈话的内容是如何避免冲突，并没有任何不尊重对方的言辞或语调。他强调双方并没有相互威胁，而是讨论如何预防冲突的发生。
【《菲律宾明星报》网站5月23日报道】杜特尔特总统透露，中方曾威胁要因南中国海争端开战。
外交部长阿兰•卡亚塔诺22日称，政府认为没有必要对中国提出抗议，因为中国并没有恃强凌弱。他说:“不存在欺凌或摆布。”
一些参议员以及最高法院的一名法官安东尼奥•卡皮奥建议罪律宾对中国提出强烈抗议。
北京周一并未就杜特尔特的说法直接发表评论,而是表示它会与菲律宾一同致力于“通过 和平友好协商妥善处理分歧”。
中国外交部发言人华春莹对记者说，中国寻求“深化和拓展各领域务实合作，推动中菲关 系持续健康稳定发展”，这“对地区和平稳定也有利”。
在与杜特尔特总统一同前往莫斯科进行正式访问前举行的一场媒体吹风会上，卡亚塔诺称，他一回国就要会见参议院和众议院领袖以及卡皮奥，向他们简要介绍与中国谈判的要点。
【《菲律宾每日询问者报》网站5月23日报道】菲律宾外长卡亚塔诺周一寻求淡化总统杜特尔特关于如果马尼拉坚持在西菲律宾海(中国称南海一本报注)钻探石油，中国或诉诸武力的言论。卡亚塔诺说这两个国家并没有威胁彼此，而是在探讨如何防止冲突。
卡亚塔诺在与杜特尔特一起出访俄罗斯之前对记者说，不存任何威胁或欺凌。
【《菲律宾商报》5月23日报道】在22日的中国外交部例行记者会上，有记者提问:“菲律宾总统杜特尔特上周表示，中方表示如果菲律宾在南海进行石油开采，将会引发冲突。你能否证实?”
中国外交部发言人华春莹称，注意到菲律宾外长就此刚刚作出表态。华春莹表示,中方在南海问题上的立场是一贯和明确的。中方始终致力于同包括菲律宾在内的直接有关的当事国通过谈判磋商解决南海有关争议，并在争议最终解决前，推动“搁罝争议，共同开发”，为最终 解决争议创造条件。
华春莹还表示，杜特尔特总统近期访华期间，中菲两国领导人就中菲关系未来发展及有关问题深入交换了意见。
杜特尔特表示搁置争端
【俄新社菲律宾达沃5月22日电】菲律宾 总统杜特尔特表示，目前不是解决中菲领土争端的时机，等局势平静时可能会再谈这一问题。
中国与日本、越南、菲律宾等地区国家就南 中国海、东中国海的主权存在争议。中国认为，菲律宾利用美国支持,曾故意升级地区紧张局势。
杜特尔恃在接受俄罗斯媒体采访时指出： “我们之后可能会重提这一话题，但绝对不是现在，因为各方都希望归自己所有。等局势平静些、更适合谈判后，我们可能会重提这个问题。 但不是现在。”
【美国《纽约时报》5月22日报道】尽管中菲双方目前都承诺要进行对话、避免发生冲突，但菲律宾总统杜恃尔特19日的一番话凸显了在一个成为地缘政治爆发点的亚洲地区所存在的危险。面对中国军力增强并在有争议水域建造人工岛屿，美国正在努力维持其海军在太平洋地区的主导地位。
现年72岁的杜特尔特曾长期担任达沃市的市长，喜欢发表煽动民众、有时会让民众感到困惑的言论。
在杜持尔特19日发表讲话前一天，中国和由10个国家组成的东南亚国家联盟原则上同意推动一个“行为准则”框架草案，指导在南中国海的行动。据菲律宾外交部称，该协议是在中国南方城市贵阳举行的一次会议后达成的。
“菲律宾欢迎东盟和中国的高级官员敲定了行为准则的框架草案。”菲律宾外交部19日表示，但没有给出细节。
菲律宾外交部称，8月将在马尼拉召开的东盟和中国部长级会议的后续会议，届时相关文件将提交给各国外长。
同样是在19日，菲律宾驻华大使罗马纳同中国外交部副部长刘振民举行会谈，“坦率、深入、友好地”讨论南中国海争端。菲律宾外交部称，双方同意合作，并“找到前进的道路”。
菲律宾外交部称，双方肯定了“维持和促进和平与稳定、在南中国海的航行和飞越自由以及用和平手段解决领土和管辖争端”的重要性。
自去年上任以来，杜特尔特一直淡化相关争端，对有争议水域采取的态度远没有其前任三世阿基诺强硬。他向中国靠拢，希望吸引更多中国的投资，还疏远菲律宾的传统盟友美国。
【德国之声电台网站5月22日报道】南中国海被认为蕴藏丰富的石油和天然气资源，也是国际海上交通的要道。 数十年来周边多个国家对这一海域的主权声索使之成为亚洲潜在的军事冲突热点之一。去年六月上任的杜特尔特同意对中国采取较为暖和的立场。杜特尔特还寻求与中国建立更密切的关系，以获得中国的巨额投资和贷款，同时与长期以来的盟友美国拉开距离。
菲重视与中俄军事合作
【俄新社达沃5月22日电】菲律宾总统杜特尔特往评论与莫斯科和北京建立军事同盟的可能性时说，目前世界上“只有俄罗斯和中国的话靠得住”。
杜特尔特在访问莫斯科
前夕接受俄罗斯媒体采访时说:“如果说全球局势，包括与‘伊斯兰国’组织有关的局势，在不断恶化，我将不是被迫，而是主动对防御性同盟敞开大门。目前只有俄罗斯和中国的话靠得住。美国伪善，它的左手不知道右手在做什么，因此(菲美之间)永远都会有问题、不理解，以及即便不是憎恨、也是对彼此的不友好。”
杜特尔特回顾说，菲律宾当了三百多年的西班牙殖民地，西班牙在战争中输给美国后，菲律宾又被美国统治了五十年。
杜特尔特说:“在离开之前，美国人得到的承诺是他们将在菲律宾拥有基地。他们在条约里说，‘我们赠给你们独立，但你们应当跟我们签署协议，确保我们在这里驻军百年’。条约早就期满了，但关于美军法律地位的协议还在，它允许美国与我们的军队一同举行演习。”
杜特尔特补充说，他早在竞选总统阶段就表示过“早晚有一天我国领土上将不再有任何别国的军队，不只是美国军队”。他说:“但这一天何时到来还有待解决。”
【俄新社莫斯科5月22日电】俄罗斯军事政治学家、普列汉诺夫经济大学政治学和社会学系副教授亚历山大•佩连吉耶夫认为，菲律宾可能通过加入上合组织与俄罗斯和中国结成军事联盟，也有可能先与上合组织开展反恐合作，该组织设有地区反恐机构。
菲律宾总统杜特尔特在评论与莫斯科和北京成立军亊联盟的可能性时说，当今全球“只有俄罗斯和中国的话靠得住”，他还指责美国假仁假义。
佩连吉耶夫说:“菲律宾可能会加入上合组织，从而与俄罗斯和中国成立军事盟，也可能先与上合组织开展反恐合作，该组织设有地区反恐机构。”
他还表示，杜特尔特担心美国人为制造地区恐怖主义威胁。
他说:“第二个 伊斯兰国’组织去年在东南亚开始萌芽。这是一个旨在削弱中国地区影响力的反华计划。毫无疑问，这项计划也会对东南亚大国造成打击，其中就包括菲律宾。菲律宾总统担心这项计划会付诸实施，所以，他不会寄望于美国，因为他怀疑美国就是第二个‘伊斯兰国’组织计划的始作俑者。”
在佩连吉耶夫看来，为叫停并彻底粉碎这项恐怖计划，菲律宾总统只能依靠中国和俄罗斯，“因为在他看来，美国不是国际政治的唯一主体”。专家表示，杜特尔特未必能迅速与美国的军事存在划淸界限。
佩连吉耶夫说:“作为开端,菲律宾应与俄罗斯和中国建立目前尚不存往的三方合作机制。菲律宾也可以先从担任上合组织观察员国开始。在上合组织框架下，完全可以开展反恐合作。”
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