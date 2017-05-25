中国扩大东盟影响力 或主导亚太经贸规则制定

东盟与中日韩等国参加的区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）部长级会议22日在越南闭幕，在越南举行的一系列国际贸易会议也同时结束。日本所重视的跨太平洋伙伴关系协定（TPP）部长级会议确认，除美国以外的11个国家要一致力争早日使协定生效，但各国想法的差异仍很明显。重视双边谈判的美国的“缺席”使主导RCEP的中国影响力扩大，日本将面临严峻形势。
据日本《每日新闻》5月23日报道，以自由贸易为主题在越南河内召开的多场部长级会议的主角，是首次出席国际会议的美国贸易代表罗伯特·莱特希泽。“我们已经退出TPP，这不会改变”，莱特希泽否定了日本等国期待美国重回TPP的说法。他表示，希望与墨西哥、加拿大举行的北美自由贸易协定重新谈判“能够在几个月之内谈妥”，谋求尽快取得缩小贸易逆差的成果。
特朗普政府认为“在贸易谈判上，双边谈判比多边谈判有利”，并把TPP等协议内容定位成在双边谈判中逼迫对手开放市场的“发射台”，打算以此收获进一步的成果。
报道称，中国加强了对东盟国家的团结工作，争取在亚太地区贸易规则制定方面掌握主导权。
报道称，在举行RCEP部长级会议一周前，中国主持了“一带一路”国际合作高峰论坛。越南等TPP参与国也前往出席了论坛。在TPP的价值因美国退出而降低的情况下，新兴国家的关注焦点转向了拥有巨大市场的中国。
出席RCEP部长级会议的中国商务部部长钟山表示，中国支持经济全球化和多边贸易体制，将促进贸易投资自由化，表达了中国以“一带一路”和RCEP为基轴，主导创立亚太经济区的决心。
关于RCEP谈判，日本经济产业大臣世耕弘成21日强调，日本谋求TPP那样的高度自由化。然而，日本很难像中国那样大刀阔斧地开展经济援助，因此能否得到RCEP参与国支持尚不可知。
日本前经产省贸易政策局长铃木英夫指出，“日本主导的促进美国回归TPP的工作很重要。如果能够维持TPP参与国的团结，就能促进亚太地区投资贸易规则自由化水平的提高”。
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