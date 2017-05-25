中国还需要新加坡作榜样吗？

香港《南华早报》网站5月24日发表题为《中国已经发展到不再需要新加坡做榜样了吗？》的文章称，新加坡一直是中国官员首要的海外培训地，这作为一个“关键支柱”支撑着紧张的中新双边关系。但是，眼下狮城的这一角色似乎开始发生转变。
有专家表示，随着中国国内培训的跟上，派到新加坡和其他国家接受培训的中国官员近几年不断减少。
文章称，已故领导人邓小平1978年访问新加坡时曾要求中国学习新加坡的经验。但直到1992年邓小平在“南巡”途中要求中国学习新加坡良好的社会秩序，中国官员才开始急切地向新加坡寻求灵感。
20多年来，新加坡一直是中国官员海外培训的主要地点。新加坡总统陈庆炎在2015年访华时说，自20世纪90年代以来，约有5万名中国领导干部到新加坡学习城市管理、社会治理和公共管理等课程。
对中国官员来说，南洋理工大学和新加坡国立大学李光耀公共政策学院等机构提供的培训项目最为著名。
文章称，因为有诸多中国市长报名参加，南洋理工大学南洋公共管理研究生院的两个公共管理和管理经济学中文硕士项目被称作“市长班”。
南洋公共管理研究生院院长刘宏教授说，约有1400名中国官员从“市长班”毕业。研究生院还提供短期项目，培训了1.5万名中国和东南亚国家政府官员，其中大部分来自中国。
在新加坡国立大学任教、最近在新西兰成立了一家咨询机构的中国精英政治专家薄智跃说，中国选择新加坡作为干部培训地，因为新加坡“是理想的榜样”。
薄智跃2010年和2011年教过几个广东干部班，讲授新加坡政府如何治理社会问题。但他说，学生们对课程本身并不太感兴趣，他们更愿意讨论中国的精英政治。
他说：“那时候中国仍在寻找可以仿效的榜样。而中国现在正设法成为世界其他地区的榜样。没有谁再够得上当中国的榜样了。中国模式才是发展方向。”
文章称，中国国家行政学院教授竹立家说，到新加坡和美国等地接受海外培训的官员人数自2007年至2012年达到高峰，近几年逐渐下降。
他还说，接受海外培训的官员人数将继续下降，这类项目甚至可能“逐渐取消”。
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