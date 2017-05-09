美国这台“奇迹机器”需要加油

【美国《华盛顿邮报》网站5月5日文章】题:美国的“奇迹机器”急需奇迹 （作者美国哈佛大学布 罗德硏究所所长埃里克）
半个多世纪以来，美国一直操作着或可称之为“奇迹机器”的东西。这台机器由联邦政府科技投资驱动，时不时产生令人惊叹的进步。
奇迹机器改变了我们生活和工作的方式，加强了国防，使医学发生革命性剧变。它催生了——围绕计算机、生物技术、能源和通信组织起来的――完整的行业，创造了数以百万计的就业岗位。正因为如此，美国是未来技术的全球枢纽，这些技术包括自动驾驶汽车、基因组编辑、人工智能、癌症免疫治疗、量子计算机等等。
我们的机器令全世界艳羡。然而，中国等其他国家正在大力发展它们自己的奇迹机器，我们却一直在忽略我们的这台。科硏拨款始终得到两党的重视,但在过去十年里不断减少。诸多例子之一是：在按照通货膨胀率进行调整后，联邦医学研究机构——国家卫生研究院(NIH)的预算自2003年以来下降了近25%。
如果特朗普政府和国会想确保美国始终是世界上最强大的国家，他们就应当认可和扶持我们的奇迹机器。国会本周通过的预算法案是一个很好的举措，但要收复失地、保住我们的领先地位还有很长的路要走。
美国拥有世界上最具活力的私营部门,企业家、投资者、大公司和资本市场额都渴望授予技术许可和建立初创企业。但那些商业活动往往来自基础研究的技术推动。没有几家公司进行这样的研究，因为它的成果太难以预测，与商业化相距甚远，且因为尚处于早期还不能获得专利。
这时候就需要政府出面了。投资基础研究通常对企业来说没有什么意义,但对我们国家来说是制胜方略。60年来，联邦政府把联邦预算的百分之一投入高校和硏究中心的硏究。反过来，这些机构的新发现层出不穷并培养出一代又一代科学人才，助力了新的企业，孕育了新的就业岗位。
首先，投资于对自然界的好奇心产生了惊人的红利。对间歇喷泉和盐碱滩里细菌的探索产生突破性的工具，可以培养成百上千万份DNA分子、修复活细胞中的致病突变、使用光脉冲刺激神经细胞。对硏究带来治疗的药物。受神经元启发的学术思想最终导致了现如今正彻底改变工业的人工智能革命。
事实证明，建造强大的工具而不操心它们到底会有什么用途也是英明的公共投资策略。经费来源于公共投资的基础物理学硏究给了我们高能粒子加速器和原子钟，前者现在是药品开发的支柱，后者使全球定位系统能够引导旅行者到达目的地。
我们亲眼看到，创造和分享海量科学数据可以推动探索，也可以推动商业化。我们俩当中的一个（兰德）参与领导了人类基因组计划，该计划得到的40亿美元NIH投资显著加快了对人类疾病的了解，并激发了约1万亿美元的经济活动。这相当于储蓄账户里的5美元增加到1250美元。
最后，应对新型工程挑战为新的产业奠定了基础。
上世纪60年代末,联邦拨款给各高校探索计算机之间的信息传递，直接导致了互联网的诞生。1994年，国家科学基金会（NSF）给斯坦福大学拨款450万美元探索数字图书馆理念，促成了四年后谷歌的创立。如今,该公司及其4万多名国内员工每年向美国缴纳的税款总额数以十亿计，占NSF每年70亿美元预算的很大一部分。
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