中国陆军航空兵发展迅猛：未来或增至13个旅

美国詹姆斯敦基金会网站6月9日刊发美国前驻华武官、退役中校丹尼斯·布拉斯科的文章《中国陆军航空兵的近期动态》称，2016年11月，一组中国网络照片展示了中国人民解放军陆军（前）第13集团军接装授装第1000架直升机的仪式。这个美好的整数证明了解放军陆军航空兵十年来的发展壮大。
与特种作战部队一样，陆军航空兵是各国优先发展的“新型作战力量”之一。在陆军直升机数量增加的同时，在最新一轮军队改革中航空兵还进行了扩编。大约一个月内，陆军航空兵半数单位进行了某种机构改革。尽管直升机的数量增加了，但解放军陆军航空兵的规模仍然较小。最近的变革就是为了改进并扩大一支决定着大量重要军事能力的部队，提高战术机动能力、特殊作战能力以及后勤支持能力等。
装备日趋精良
解放军陆军航空兵1986年在空军直升机大队的基础上成立。起初只有一个团，到了20世纪90年代中期扩编成7个作战团（及若干训练单位），由大约135架直升机和部分运-5双翼飞机组成。到2017年年初（解放军作战部队编制改革前夕），这一部队已发展到12个作战单位，包括5个团、7个旅以及部分训练大队。
根据《2017年军力对比》报告，解放军陆军航空兵配有9种轻型、中型、重型和攻击直升机，其中部分直升机为国产，其他为进口或与外国联合开发。
近300架俄制米-17系列和米-8系列直升机是解放军陆军航空兵最主要的机型，紧随其后的是255架国产直-9（武装运输型）直升机、85架国产直-8直升机、还有从法国进口的53架AS350“松鼠”武装直升机和8架SA342L“小羚羊”直升机、15架与欧洲直升机公司联合开发的H-120“蜂鸟”直升机以及上世纪80年代初从美国购买的不到20架S-70C“黑鹰”直升机。
解放军陆军航空兵最近还配置了2种专门的攻击直升机：2011年引进了首批武直-10直升机，随后引进了武直-19直升机。目前2种直升机都有将近120架。
改革针对性强
在2017年4月宣布对解放军“84个军级单位”进行改革后的一个月内，陆军进行了一些显而易见的改革，此前的18个集团军缩编为13个。重要的是，缩减掉的5个集团军既不归属陆军航空兵，也不归属特种作战部队。在宣布缩编决定之后的数周内，先后公布了陆军航空兵部队的多项变革。
4月份之前，陆军航空兵有7个旅和5个团。5月底，陆军航空兵变为11个旅、1个团。
文章称，这么看来，这项新改革很可能是要给13个集团军每个军分配一个陆军航空旅和特种作战旅。除了2个集团军之外，这项改革已经完成，已有4个团扩编成旅，并对部队结构进行了调整。
但是，培养成熟的、经验丰富的飞行员和机组人员比建造直升机需要更长的时间，尤其是执行复杂的夜间低级别作战行动。
为满足部队日益增加的对训练有素和受过良好教育的军官和士官的需求，陆军航空兵已成立相应的高等学院。
积极补足短板
文章称，解放军陆军利用直升机和特种作战部队进行训练和作战的次数越多，它就愈加明白它们对现代战争有多么重要。近年来补充的攻击直升机大大增强了陆军航空兵的杀伤力，但是此举也加剧了战术和后勤的复杂程度。陆军航空兵和特种作战部队的高机动力为人民解放军增添了新的能力。
另一方面，扩编陆军航空兵和特种作战部队，配备人员、组织、装备和维护方面的成本要大大高于常规的步兵部队。这些部队的实战训练需要占防务预算的很大比例。
文章认为，组织合理、训练有素、装备良好的陆军航空兵和特种作战部队，将有能力参加中国境外的联合海陆作战行动。
解放军陆军航空兵从7支只拥有135架基本属于运输直升机的部队扩编至拥有各种型号的1000架直升机的作战部队大约花了20年时间。未来，这支部队看来很可能会以更快的速度发展。由于陆军航空兵和特种作战部队属于“新型作战力量”，因此随着它们的发展与成熟，它们出现在新闻里的频率会越来越多。
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