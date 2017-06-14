"安倍经济学"致日经济实力下降 对增长战略敷衍了事

日本政府在9日的临时内阁会议上通过了第二届安倍政府的第五次经济财政运营基本方针和增长战略。“安倍经济学”在使日经平均股指恢复至两万点和保持坚挺的就业率方面取得了显著成果，但显示经济温度的潜在增长率没有回升。以管理改革等为武器的增长引擎处于不完全运转状态，政府提出的“最优先重视经济”的招牌已开始模糊。
据《日本经济新闻》网站6月10日报道，“为实现长期稳定增长，通过增长战略提高劳动生产率和增强潜在增长能力是必不可少的。”这是安倍政府成立半年后即2013年6月出台的基本方针的一段内容。以金融宽松、财政出动和增长战略三支箭为主要内容的“安倍经济学”吸引了市场关注和外来投资。
4年后，日本银行的推测数据冷静而透彻地反映了日本经济的状态。日本经济目前的潜在增长率为0.69%。日本经济实力非但没有上升，反而低于2014年度后半期（0.84%）。
在此期间，“安倍经济学”三支箭中，日本政府和日本银行倾注精力的是金融和财政。日本银行总资产超过500万亿日元（约合4.5万亿美元），长期利率徘徊在零左右。日本5年内制定了7次补充预算案。国家投入的资金达25万亿日元左右。
法国巴黎银行证券公司首席经济学家河野龙太郎警告称：“极端的财政出动等导致经济资源分配扭曲，经济效率也随之下降。”金融和财政原本只是用来在实现增长率提高之前“争取时间”的手段，但日本政府过于依赖金融和财政，在增长战略方面敷衍了事。
本报请10名经济学家对经济领域10个项目分5个等级进行评分。去年访日游客超过2400万人次的旅游领域获得了4.6分的高分，使法人实效税率下调7个百分点的法人税改革获得了3.3分，是第二高分。
导致人手短缺问题更加严峻的“劳动市场改革”得到的是很低的分数。有关解决解雇问题的讨论迟迟无法取得进展。大胆引进外国人才是缓解人手短缺问题的关键，但日本政府暂停了正式讨论。突破坚如磐石的管制的气势似乎已偃旗息鼓。
改革的“怠工”也不可忽视。日本政府在2015年的国会例会上提交了《劳动基准法》修正案，主张创设不以劳动时间为准而以成果为准支付工资的制度。政府原计划在2016年春采用这一制度，但两年后即2017年的国会例会上，这一方案还未能获得通过。
分数几乎接近不及格的是社会保障改革（2.2分）和财政健全化（2.1分）。
截至5月28日，安倍首相在职天数已超过前首相小泉纯一郎，安倍政府成为战后持续期间第三长的政府。安倍政府既然高举着“经济最优先”的旗帜，就有责任和义务回应民众对“经济遗产”的期待。
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