每次把碗洗干净后，你是否会用抹布擦干再放？在一些高档的中西餐厅，经常能看到工作人员用餐布擦拭餐具，然后摆放上桌。这一做法也逐渐被家庭主妇们效仿。但其实，这个看似非常小的细节，却极易导致餐具上细菌超标，给健康带来隐患。
上海市疾病预防控制中心曾做过一项家庭调查显示，每克餐布中细菌总数高达数十万个，也就是说，一块小小的餐布可能藏匿着数千万，甚至上亿的细菌总量，其中还含有大肠杆菌、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌等致病菌。一旦被污染的餐具装上食物，就会经口传播给用餐的人，导致腹泻等消化系统疾病。
国家有明确的规定，经过清洁消毒的设备和器具接触面细菌总数应低于每平方厘米100个。相比餐饮行业，大部分国内家庭没有普及洗碗机和消毒柜，很难达到这个标准，只能靠手工清洗保证最起码的清洁与安全。但如果清洗后再用餐布将残留的水分擦干，会造成碗筷的二次污染，之前的清洁工作相当于白做。即使是经常清洗的抹布，表面看起来干净，其中隐藏的细菌却并没有减少。
那么，家中的餐具清洁后该如何放置呢？答案是自然控干而不是擦干。正确的做法是：用流动的清水将餐具内外的残留洗涤剂冲干净，然后放入洗碗槽中的沥水池，将其沥干后再放入橱柜。
若没有沥水池，建议把清洗后的锅铲、勺子、洗菜篮、抹布等挂在墙上的挂钩上，并尽量拉开距离；还可在橱台上放置一个可沥水的刀架、碗碟架，使其能充分自然干燥。如果非要用餐布擦拭，必须先将其在开水中煮烫，高温消毒后再用。
另外，在外边小摊用餐时，很多人习惯用餐巾纸擦拭餐盘和筷子，这同样不可取。一些劣质的餐巾纸并不符合卫生要求，其中的化学残留物、纸屑、各种真菌、大肠杆菌、结核菌、肝炎病毒等会沾染到餐具上，对人体有害。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost