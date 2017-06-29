英女王连续“加薪”引热议

英国女王伊丽莎白二世从政府获得的年度拨款金额将会增加。白金汉宫27曰说，预计明年的这一“君主津贴”将达到8220万英镑，比今年增加超过600万英镑。这一增幅主要得益于女王名下的王室地产公司的业绩提升。
【美国有线电视新闻网网站6月27曰报道】英国女王伊丽莎白二世今年获得大幅加薪，用以修缮白金汉宫。去年，女王从政府那里获得了4280万英镑的税后收入，作为其每年的“君主津贴”。今年3月，英国议会通过了新的“君主津贴”计算方式，从之前的占王室地产公司利润的15%上调为25% ，以便让王室拿得出未来10年修缮白金汉宫所需的3.69亿英镑。
由于这一调整，女王2017到2018年度的“君主津贴”猛增78%，达到7610万英镑。王室地产公司拥有一流的房地产、农场和海岸线，每年可产生数亿英镑的收入，其中大多数进入以君主津贴的形式被返还给女王及王室。女王用这笔钱作为其日常开销——涵盖旅行、安全、员工支出以及皇家宫殿的养护等。尽管每年收入不少，但女王攒不下什么钱。在上一个财政年度，大部分资金都用于员工工资及维护支出，只获得了 90万英镑的盈余。
【英国广插公司网站6月28曰报道】女王的收入与支出也在英国国内引起了讨论。女王的账房管家里德爵士称，女王去年的花销平摊到每个人身上相当于“全英国每人每年花费65便士”，考虑到女王为国家的付出和象征性，这说明"女王具有“绝佳的财富价值”。
英国广播公司王室事务记者彼得•亨特评论称，几十年来，英国王室和他们花纳税人钱的问题一直都是一个棘手的问题。他还特别指出了这次女王公开财务状况的时间点，即近来英国的公众开支持续缩减，而伦敦格伦费尔大楼火灾后，英国贫富分化的问题更是处在风口浪尖。
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