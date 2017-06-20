律师坚称特朗普“未受调查”

美媒称，美国总统特朗普法律团队一名成员18日说，正在调查俄罗斯干涉美国大选案的特别顾问没有在对这位总统进行调查，这与特朗普此前一篇推文中的声明相互矛盾。特朗普在推文中说，他已经成为范围不断扩大的调查的对象。
美国《纽约时报》网站6月18日报道，特朗普已经聘用多名私人律师作为他在俄罗斯案中的代理人，杰伊·塞库洛正是其中之一。此前有很多次，特朗普的助手和律师匆匆忙忙地规避由他的推文、脱稿讲话或泄露的私人谈话引发的公共关系混乱，塞库洛18日的否认就是一个最新的例子。
报道称，美国司法部副部长罗德·罗森斯坦上月任命联邦调查局前局长罗伯特·米勒为特别顾问，领导一项范围不断扩大的调查，具体内容为俄罗斯对美国2016年总统选举的干涉程度以及特朗普的团队成员中是否有人参与共谋。
此外，作为范围广泛的两党调查的一部分，美国国会两大委员会已经发出要求出面作证并提供文件材料的传票。据报道，这三项调查都在研究特朗普作为总统是否曾试图阻碍调查的进行。
塞库洛18日反复并且强有力地进行了否认。他在哥伦比亚广播公司《面向全国》电视节目上说：“总统从来没有受到调查，现在也没有受到调查。”他坚称，美国政府没有从特别顾问办公室收到任何会让人认为总统受到了调查的信息。
在美国有线电视新闻网《国情咨文》节目上，他直截了当地说：“总统不是某项调查的对象或目标。”
16日，特朗普总统曾在推特上写下相反的内容。他说：“我现在正因将联邦调查局局长解职而受到让我将那位联邦调查局局长解职的人的调查！政治迫害！”
塞库洛说，这条消息仅仅是总统在回应《华盛顿邮报》一篇援引了五位声称特朗普因俄罗斯案而受到调查的匿名消息人士的话的报道。特朗普本来是要质疑这篇报道的基本论点，但受到了推特单条推文最多140个字符的限制。
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