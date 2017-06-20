澳大利亚“千禧一代”靠股市攒钱买房 每月7万笔交易量

澳媒称，越来越多的澳大利亚年轻人将现金投入股市，以求积累财富并在房地产阶梯上立足。
据澳大利亚《时代报》网站6月19日报道，据澳洲联邦银行公布的数据，千禧一代（指出生于上世纪80年代初至90年代中后期的人——本网注）占澳大利亚联邦证券公司活跃账户的近30%，每个月进行7万笔交易。
联邦证券公司常务董事保罗·雷森说：“众所周知，攒钱买房变得越来越难，所以这也是千禧一代转向股市来增加积蓄的原因之一。”
他还说，鉴于目前的低利率环境，年轻人正在将他们的钱投入蓝筹股，回报率为4%至5%。
“由于越来越难以拥有一所房子，因此这减少了他们的投资选择。”
他说：“股市从长远来看是增加积蓄、积累财富的一个办法。”
不过，雷森警告说，股市也是有风险的。
他说，尽管千禧一代中有些人不会去冒险，但还是有一部分人很愿意冒险，投资那些增长潜力大、风险也大的股票。
在普通投资者当中，银行业、大型矿业集团以及电信行业非常受欢迎。澳大利亚年轻人当中有不少人投资于中国需求量大的增长股和公司，比如澳佳宝公司和贝拉米公司。
雷森说：“这样做的原因可能是，投资高回报但同时也高风险的股票更令他们感到满意。我认为，原因之一是他们对技术、增长以及新经济感兴趣，这就是为什么他们准备更多地投资这类增长股。”
他还说，技术使得年轻一代更容易主动进行投资。在通过联邦证券公司移动APP进行的移动交易中，千禧一代操作的交易占50%。
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