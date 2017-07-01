美国防授权法草案拟允军舰停靠台湾引中方关切：坚决反对

境外媒体称，美国参议院军事委员会表决通过了《2018财年国防授权法》中对台湾政策的一项重大调整，允许美国海军船只常规性停靠台湾港口。此举可能激怒中国。
据美国《华尔街日报》网站6月29日报道，参议院军事委员会两党议员以21票赞成6票反对通过了这一条款，允许美国海军常规性停靠高雄港或台湾任何适宜港口，并允许美军太平洋司令部接受台湾船只停靠。
报道称，这一条款是美国年度国防授权法的一部分，这项法案旨在制定安全政策及支出预算。根据法案摘要，新政策还将指示美国国防部帮助台湾发展本地水下作战能力，包括运载工具及水雷；法案还要求加强美国与台湾的战略合作。
报道称，法案将移交参议院全体议员审议。按照程序，这项政策也需要众议院批准。虽然这项政策是由参议院主导的，但似乎与白宫意见一致。众议院对待中国态度也比较强硬。
另据台湾“中央社”6月28日报道，美国参议院军事委员会6月28日通过《2018财年国防授权法》，把允许美国海军军舰定期停靠台湾高雄港或其他适当港口，以及允许美军太平洋司令部接受来自台湾的进港停泊请求首度写入草案。
报道称，美国总统特朗普政府上任以来，对美国国防在预算上展现积极支持力度，2018财政年度提出的国防预算案高达6400亿美元（1美元约合人民币6.8元），而这次在国防授权法中明确写入美国军舰定期停靠台湾的港口，但最后是否能实现，关键在行政部门的态度。
报道称，参议院军事委员会通过《2018财年国防授权法》草案后，将送交参议院全院审议。另外，若众议院通过的版本文字有所不同，两院则需协调出同一版本，最终在两院都通过，再送交白宫让特朗普签署，法案才生效。美军军舰是否真会停靠台湾港口，美国军港又是否真接受台湾的停泊请求，美国行政部门尤其是白宫的决定最关键。
此外据台湾“中央社”6月29日报道，针对美国参院军事委员会通过国防授权法草案，列入美军舰定期停靠台湾港口。中国国防部发言人吴谦6月29日说，敦促美方停止对台军事联系，以免损害中美关系与台海和平稳定。
报道称，吴谦回应提问时说：“我们一贯坚决反对美台进行任何形式官方往来和军事联系。”他表示：“我们敦促美方恪守在台湾问题上向中方做出的承诺，停止美台军事联系，以免给两国两军关系和台海和平稳定造成损害。”
中国外交部发言人陆慷6月29日就美国参议院通过该法案回应称，“我们对美国参议院军委会通过的有关法案表示严重关切并坚决反对。我们就美方在涉台问题上的错误行为向美方提出过严正交涉。我必须再次强调，台湾问题事关中国主权和领土完整，纯属中国内政。美国参议院军委会上述法案涉台内容严重违反中美三个联合公报原则，是对中国内政的干涉，中方不可能接受。我们敦促美方恪守在台湾问题上向中方作出的承诺，立即停止美台军事联系和售台武器，避免给中美关系和中美在更广泛领域的合作造成损害。”
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