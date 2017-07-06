美无人机研发或面临缺钱窘境

美国海军陆战队订制了能从登陆舰上垂直起降的虚型无人机。它们将使庞大而脆弱的航母变得无用武之地。不过，俄国专家对这个新计划的前景表示怀疑，该计划的目的首先是弥补其他昂贵系统的不足。
海军陆战队司令部表示，这种被命名为“ MUX ”的新型无人机将用来打击地面目标和保护MV-22“鱼鹰”倾转旋翼机。它的航程和速度应与倾转旋翼机相符，武器装备与F-35B战斗机相似。无人机的飞行将由人工智能控制，地面操作员负责控制武器和探测设备。
MUX无人机很可能采用飞翼+前端同轴螺旋桨的设计，可垂直起降。另一种方案是做成使用旋转发动机的倾转旋翼机——V280“英勇”载人旋翼机的缩小版。
俄军事科学院教授瓦季姆•科久林对表示,美军近来醉心于半科幻项目，其研发和生产需要大量资金。
科久林认为，新无人机很可能命运多舛。他说:“研发人员需要花这么长时间来调试飞行器不是没有道理的。他们要寻找和创造全新的技术和工程解决方案。不过，要想维持对敌优势，美国人就需要这种装备。要知道，中国海军正在迅速成长,亚太地区的严重摩擦已经出现。如果有了无人加油机，MUX无人机的远程突袭就能成为现实,但首先要把它造出来。”
硏发者认为，MUX无人机的出现将使航母变得毫无用处，因为“美利坚”级两栖登陆舰就能携带它们。这可能意味着航母时代的落幕，因为它们易受反舰导弹的攻击，比如中国的“东风”-21弹道导弹。
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